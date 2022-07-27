震壞了！世界文化遺產「美岸古城」石塊滿地　菲律賓更多慘況曝

▲被列為世界文化遺產的美岸也出現災情。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓呂宋島阿布拉省27日發生規模7.1強震，已1人死亡。依據CNN菲律賓在震後取得的畫面，1999年聯合國教科文組織選定為世界文化遺產的美岸（Vigan）也因強震受損，道路石塊散落一地。依據介紹，美岸是亞洲與菲律賓保存西班牙建築與文化最完整的古城。

Region 1 tour guide Arlene Alegre Gajeton shows some damaged structures within the UNESCO World Heritage site in Vigan, Ilocos Sur after the magnitude 7.3 earthquake. #EarthquakePH @cnnphilippines pic.twitter.com/XrWdBlcn4A — Stanley Buenafe Gajete (@stanleygajete) July 27, 2022

美岸是南伊羅戈省（Ilocos Sur）首府，位在呂宋島西北岸，距離27日上午規模7.1地震震央只有45公里。CNN記者指出，依據導遊Arlene Alegre Gajeton提供的畫面，在美岸的世界文化遺產古城區內，有許多建築物被地震震壞，石塊散落一地。

美岸是當地觀光勝地之一，聯合國教科文組織1999年選定美岸古城區為世界文化遺產，當地保存16世紀西班牙文化，是亞洲與菲律賓保存西班牙建築與文化最完整的古城，有融合亞洲風格與歐洲巴洛克式風格的房屋建築、鵝卵石街道等。

#EarthquakePH situation in Vigan, Ilocos Sur after the earthquake :(( ingat po tayong lahat!! pic.twitter.com/ATbSnuBGeY — chanyeol uwi ka na (@eripolca) July 27, 2022

推特流傳的其他災情畫面顯示，當地知名聖保羅大教堂（Vigan Cathedral，又稱「美岸大教堂」）的外牆剝落，還有建築物二樓部分坍塌，殘骸全散落街上。聖保羅大教堂稍早已透過臉書發文，為地震災民祈福，讓傷者痊癒、安撫失去親人的家屬們。

PRAYER IN RESPONSE TO EARTHQUAKES All good and all loving God, we come to you today in the face of horrific tragedy. We... 由 Vigan Cathedral 發佈於 2022年7月26日 星期二

依據Rappler新聞網稍早最新消息，這場地震已造成1人死亡，部分地區停班停課。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）接下來可能會到災區視察，依據他稍早的聲明，總統辦公室不斷接獲各地政府災情報告，確保對災民的需求能夠迅速做出反應，呼籲民眾注意自身安全。

▼ 菲律賓災情陸續傳出，建築物受損，部分地區停班停課。（圖／達志影像／美聯社）

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