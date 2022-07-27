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簽證再延14天！斯里蘭卡前總統逃新加坡　傳即將返國

▲▼斯里蘭卡總統候選人戈塔巴耶（Gotabaya Rajapaksa）宣布勝選。（圖／路透）

▲斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩7月13日搭機前往馬爾地夫，接著14日抵達新加坡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩在國家爆發大規模示威之際，搭機逃往新加坡。外傳新加坡現已批准拉賈帕克薩的簽證延長14天，在此同時，斯里蘭卡內閣發言人稱，預計拉賈帕克薩將返國，強調他並未躲藏、也沒有逃亡，但並未給出確切返國時間點。

新加坡媒體《海峽時報》27日報導，拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）7月14日搭機抵達新加坡樟宜機場時，取得為期14天的私人短期簽證，現已延長14天至8月11日。在他入境新加坡後，起初入住市區一間飯店，不過據傳已搬至私人住宅，且始終保持低調，從未在公開場合現身。

斯里蘭卡內閣發言人古納瓦德納（Bandula Gunawardena）26日向記者表示，拉賈帕克薩並未並未躲藏，也沒有逃亡，預計將返回斯里蘭卡，不過確切時間點並不清楚。彭博引述一名斯里蘭卡官員說法指出，拉賈帕克薩傾向能盡快返國，希望能重回首都可倫坡（Colombo）私人自宅過生活。

拉賈帕克薩7月13日搭機前往馬爾地夫，接著14日抵達新加坡，並在抵達新加坡後不久提交辭呈。在他離境的同時，斯里蘭卡爆發數十年來最嚴重的經濟危機，通貨膨脹影響物價，使得人民每天生活在斷電、燃料食品藥物等基本生活用品短缺的陰霾之中，引爆大規模抗議。

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