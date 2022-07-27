萬安演習落幕　林明溱：兩岸暨國際情勢緊張「南投戰略地位重要」

▲南投縣萬安演習準備演練都相當逼真。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣111年度軍聯合防空「萬安45號」演習，26日在警報聲響後展開，民眾確實配合各項疏散避難及交通燈火音響等必要管制；縣長林明溱指出，台海局勢持續緊張、常有對岸軍機侵擾挑釁，國際局勢在烏俄戰事爆發後，更詭譎難測，對縣民配合政府防空疏散避難計畫，落實演習操練與管制表示肯定之意。

林明溱昨天在萬安演習開始後，率縣警局長黃永志、縣府民政處長吳燕玲，陪同中央統裁部副統裁官暨海軍副參謀長王國強、警政署考評官楊家寶，先聽取縣警局民防管制中心的演習簡報，隨後視導防空情報傳遞與警報發放的實況，參觀「骨董級」的老式警報銅鐘，並赴南投市公所地下一樓防空避難室視察演習模擬醫護站，以及交通管制及疏散避難演練。

林明溱表示，南投縣有兵整中心及全台電網中樞的台電超高壓開閉所，戰略位置重要，也容易成為敵軍攻擊的主要目標，有充分的準備才能在緊急時做好因應，將敵襲造成的人員財物損失減到最少。

王國強也致贈演習單位加菜，稱許無論從南投縣警局的演習簡報，到實地交通管制及疏散避難視導過程，路上看不到違規車輛，店家也都拉下鐵門，充分感受到南投縣軍民合力投入這次萬安45號演習的努力與用心，大家積極準備演習，也充分配合管制與逼真演練疏散避難，非常值得肯定。