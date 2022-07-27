　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

萬安演習「姐夫躺路中」　妹子傻眼了！一看攤位全笑噴：道地

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲萬安演習中，有人的「姐夫」卻躺在馬路上。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

中部昨（26）日下午舉行萬安演習，警報一響，汽、機車族都需配合操演停放路邊，還在路上趴趴走的民眾也得趕緊躲到騎樓。有網友卻發現，明明應該是空無一人的馬路，有人的「姐夫」竟大喇喇躺在路中央，孤零零的樣子超可憐。畫面曝光後，其他人都笑噴，「直接變烤小鳥」、「姐夫要被罰錢了！」

一位女網友在Dcard貼文，「萬安演習有那麼可怕？」文中PO出一張照片，只見畫面背景有一攤「一中大熱狗」，攤位前則是一個大路口。當時路上都沒有人，但斑馬線旁卻有一塊肉色物體，仔細一看讓人超傻眼，因為那是一支「假陽具」。這一幕讓原PO於心不忍，「上班途中，看它孤零零的躺在地上……」也不禁猜想，「是誰逃得那麼緊張？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片一出，許多人秒噴笑，「在地姐夫」、「第一眼看還以為是豬蹄」、「柏油路這麼燙欸」、「這麼熱，姐夫會燙傷吧」、「我在敷臉，妳害我笑了」、「姐夫在說：我好熱」、「都快變烤雞了」、「我大台中人就是這麼狠」、「實地演練嗎？笑噴，應該不會曬焦了吧？」

還有不少網友聯想到後面那攤「一中大熱狗」，「好道（到）地的大熱狗」、「一中在地熱狗」、「不好意思，我要一份脆熟熱狗」、「熱狗攤行銷活動」、「原來是一中大熱狗啊！我還以為是什麼。」也有人提到後方服飾店的模特兒，笑呼，「還有一群皮膚很白穿洋裝的女人，群聚看向它耶！」

►澎湖爽玩四天4199元！不用羨慕別人打卡，自己衝一波

ET快訊
快訊／45歲海芬「手拿超音波照」驚喜宣布懷孕
快訊／日本跨黨派重量級議員訪台！　將見蔡英文談台日安全保障
女房客醒來驚見房東趴身上！　下體還掛保險套
落網畫面曝！大里槍手虔誠拜七將軍　下秒狼狽遭逮
畫面曝！菲律賓7.1強震猛搖　430年古鐘樓被毀「狂掉石塊」
最賠錢是它！　十大「不賺錢」醫院排名出爐
快訊／台南北區、東區突停電！　台電全力搶修
林智堅「願負擔手術費」　他狠破盲點：一代傳奇最後離開舞台
苗栗縣府決定「不上訴」！　坤輿掩埋場停止開發

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5年前排半小時才買到！漸層飲「2致命傷」跌落神壇　網：曾是先鋒

新竹球場「外野天堂路」害慘林哲瑄！1張照被挖出：草皮一堆問題

機車坐墊夏天燙屁股！他疑惑為啥都選黑色　行家曝3原因

無垢延續「儀式劇場」　睽違8年絕美神作《觀》重返國家戲劇院

黃偉哲關心嬰幼兒打疫苗　請家長協助嬰幼兒預約莫德納疫苗建立免疫力

用餐消毒一票人錯慘了！「酒精正確1方法」：比噴的更有效　

動滋健身券怎麼領取？　「6大QA」使用方式、期限一次搞懂

雄二飛彈「研發教授」赴中教書　教長：已二度請校方釐清事證

快訊／台南北區、東區突停電　4178戶受影響...台電搶修中

若BA.4、BA.5未流行　學者：9月底單日「有望降至5千例以下」

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

轎車違停！貨車駕駛怒了　擴音器2度開譙：還不走

羅PD被逼瘋《地球娛樂室》又下跪！　節目組出包...安俞真直接開嗆XD

《非常律師禹英禑》身世謎揭曉　朴恩斌、陳慶神演技超催淚！

5年前排半小時才買到！漸層飲「2致命傷」跌落神壇　網：曾是先鋒

新竹球場「外野天堂路」害慘林哲瑄！1張照被挖出：草皮一堆問題

機車坐墊夏天燙屁股！他疑惑為啥都選黑色　行家曝3原因

無垢延續「儀式劇場」　睽違8年絕美神作《觀》重返國家戲劇院

黃偉哲關心嬰幼兒打疫苗　請家長協助嬰幼兒預約莫德納疫苗建立免疫力

用餐消毒一票人錯慘了！「酒精正確1方法」：比噴的更有效　

動滋健身券怎麼領取？　「6大QA」使用方式、期限一次搞懂

雄二飛彈「研發教授」赴中教書　教長：已二度請校方釐清事證

快訊／台南北區、東區突停電　4178戶受影響...台電搶修中

若BA.4、BA.5未流行　學者：9月底單日「有望降至5千例以下」

林哲瑄新竹球場受傷「整季恐報銷」！林智堅發表最新回應

台東太平溪人工濕地荷花盛開　歡迎民眾散步賞花

5年前排半小時才買到！漸層飲「2致命傷」跌落神壇　網：曾是先鋒

眼睜睜看家人把肉送嘴裡　小白狗全程逼視快哭了：我的份呢

苗栗縣府放棄上訴　反坤輿自救會「被騙怕了」：留守到撤照為止

條紋軍團砲火受創　「怪力男」史坦頓進10日傷兵名單

今年1079人熱傷害「光7月就通報556人次」　民眾黨團籲提供高溫津貼

幕後／日本2前防衛大臣訪台見蔡英文　重量級成員背景、意涵一次看

日本出現首例猴痘確診！30多歲男歐洲返國　1人匡列密接

新竹球場「外野天堂路」害慘林哲瑄！1張照被挖出：草皮一堆問題

2男坐欄杆抱抱突失衡　從3樓摔下...1人慘死

生活熱門新聞

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

代理市長道歉味全龍　球員臭臉

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

獨／情侶天天床戰！他「射出一坨血」急求診

foodpanda又改規則！　8月起顧客棄單「店家必須自行吸收」

冷氣25度開整晚被罵奢侈！網勸按1鈕

星巴克杯子賣1400元太貴！鐵粉曝1原因必買

桑達將生成！直接侵台機率曝　這天起雨最多

他加油驚見「小綠綠」　加油員揭真相

鬼門快開了！　專家點名「4星座」小心大破財

即／高雄9行政區將停水12小時　14萬7970戶準備儲水

南機場第二！「台灣最推的夜市」網答案一致

合歡山停車場爆滿！賓士哥自畫停車格炫耀

更多熱門

相關新聞

萬安演習攔不停！醉漢開車撞警罰慘了

萬安演習攔不停！醉漢開車撞警罰慘了

苗栗一70歲的徐姓駕駛在26日喝酒後返家，剛好遇上萬安演習，不但不聽路旁員警指揮進行就地掩蔽仍執意行駛，還將攔停的員警撞傷，經員警忍痛逮補徐男，發現他酒測值達0.7，徐男不僅酒駕，還犯妨礙公務、道交條例等罪刑，將面臨合計最高244000元的罰款。

演習結束他也慘了！衝南投偷鐵線　來不及撤退慘被抓

演習結束他也慘了！衝南投偷鐵線　來不及撤退慘被抓

台大生怒轟「捷運1族群」超擋路！網洗版嗆爆

台大生怒轟「捷運1族群」超擋路！網洗版嗆爆

中部萬安演習她最紅！9頭身美女超搶眼

中部萬安演習她最紅！9頭身美女超搶眼

閨蜜看上男友「偷約吃飯被拒」　綠茶3舉動惹怒她

閨蜜看上男友「偷約吃飯被拒」　綠茶3舉動惹怒她

關鍵字：

萬安演習一中街姐夫情趣用品Dcard

讀者迴響

熱門新聞

華視正妹主播被拍「背25萬包約會平價旅館」！

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

女團Pikacream5天解散？

代理市長道歉味全龍　球員臭臉

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

同胡祖薇回愛巢！大8歲偶像男友曝光

一份報告讓「南山人壽大股東」市值　蒸發逾500億

快訊／台中「肅槍專案」首站臨檢金錢豹　酒店小姐排排站

獨／情侶天天床戰！他「射出一坨血」急求診

竹縣「566人搶16隻品種貓」擠爆　獸醫看了秒嘆氣

foodpanda又改規則！　8月起顧客棄單「店家必須自行吸收」

卵巢癌都偷偷來！醫：腹脹、肚子悶痛已晚了

更多

最夯影音

更多
外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈
天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面