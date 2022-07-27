萬安演習「姐夫躺路中」　妹子傻眼了！一看攤位全笑噴：道地

▲萬安演習中，有人的「姐夫」卻躺在馬路上。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

中部昨（26）日下午舉行萬安演習，警報一響，汽、機車族都需配合操演停放路邊，還在路上趴趴走的民眾也得趕緊躲到騎樓。有網友卻發現，明明應該是空無一人的馬路，有人的「姐夫」竟大喇喇躺在路中央，孤零零的樣子超可憐。畫面曝光後，其他人都笑噴，「直接變烤小鳥」、「姐夫要被罰錢了！」

一位女網友在Dcard貼文，「萬安演習有那麼可怕？」文中PO出一張照片，只見畫面背景有一攤「一中大熱狗」，攤位前則是一個大路口。當時路上都沒有人，但斑馬線旁卻有一塊肉色物體，仔細一看讓人超傻眼，因為那是一支「假陽具」。這一幕讓原PO於心不忍，「上班途中，看它孤零零的躺在地上……」也不禁猜想，「是誰逃得那麼緊張？」

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照片一出，許多人秒噴笑，「在地姐夫」、「第一眼看還以為是豬蹄」、「柏油路這麼燙欸」、「這麼熱，姐夫會燙傷吧」、「我在敷臉，妳害我笑了」、「姐夫在說：我好熱」、「都快變烤雞了」、「我大台中人就是這麼狠」、「實地演練嗎？笑噴，應該不會曬焦了吧？」

還有不少網友聯想到後面那攤「一中大熱狗」，「好道（到）地的大熱狗」、「一中在地熱狗」、「不好意思，我要一份脆熟熱狗」、「熱狗攤行銷活動」、「原來是一中大熱狗啊！我還以為是什麼。」也有人提到後方服飾店的模特兒，笑呼，「還有一群皮膚很白穿洋裝的女人，群聚看向它耶！」