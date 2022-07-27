萬安演習堅持上路！苗栗酒駕男不甩警攔停撞上去　最高罰24萬

▲苗栗一徐姓駕駛在萬安演習時，不僅酒駕，還不聽員警指揮進行就地掩蔽，撞傷在車前攔停的員警，被逮捕後，將面臨合計最高244000元的罰款。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵、郭玗潔／苗栗報導

苗栗一70歲的徐姓駕駛在26日喝酒後返家，剛好遇上萬安演習，不但不聽路旁員警指揮進行就地掩蔽仍執意行駛，還將攔停的員警撞傷，經員警忍痛逮補徐男，發現他酒測值達0.7，徐男不僅酒駕還犯妨礙公務、道交條例等罪刑，將面臨合計最高244000元的罰款。

26日13時30分至14時，中部地區進行萬安演習，1時50分許，苗栗通霄分局烏梅派出所所長在苗128縣道和通霄交流道路口，發現一輛藍色自小客車搖搖晃晃地往烏眉方向行駛，所長立即驅車前去引導掩蔽，不料該車竟不聽指揮仍執意往前開，將所長撞傷。酒駕男立即被逮捕，酒測值0.7，全案依民防法、道交條例、妨礙公務、酒後駕車等相關法律規定，移送苗栗地檢署偵辦及縣府主管機關裁罰。

據了解，70歲的徐姓駕駛中午在通霄市區和朋友聚餐結束要返家，不知道有萬安演習，沒想到酒後失控撞傷警察，被撞所長李建國腳踝扭傷，幸無大礙。通霄警分局表示，徐男違反民防法罰3到15萬，妨礙公務處3年以下或拘役或9000元以下罰款，酒測值0.7罰款是8萬5000元，將面臨合計最高244000元的罰款。

▲被撞的李姓所長腳扭傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方呼籲，年度萬安演習係要提升全民國防意識、居安思危之觀念，全體國民請配合辦理；另外酒後不要駕車，以維護自身及其他用路人安全。