桑達將生成！直接侵台機率曝　這天起雨最多

▲熱帶低壓發展中。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，熱帶性低氣壓將發展為輕颱「桑達」，直接侵襲台灣的機率並不高；下周一、下周二天氣更不穩定，各地局部陣雨或雷雨，影響程度仍有變化，應持續觀察。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天（27日）、周四各地高溫續降1度、仍在高檔，各地大多晴朗、天氣炎熱，清晨、上午中部地區有局部短暫雷陣雨，午後近山區有局部雷陣雨。



吳德榮說，周五至周日台灣東方海面為一個大範圍的「季風環流」（monsoon gyre），台灣附近水氣逐漸增多，大氣不穩定，各地有局部短暫陣雨，午後西半部對流旺盛，有大雷雨及較大雨勢發生的機率；下周一、下周二季風環流中心漸向西北靠近並通過台灣，天氣更不穩定，各地局部陣雨或雷雨，影響程度仍有變化，應持續觀察。

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▼氣象局預估，熱帶低壓未來往西北移動，將在華中沿海附近登陸。（圖／氣象局）



吳德榮分析，最新歐洲模式模擬周六20時850百帕等高線及風場圖顯示，季風環流中心在台灣東方海面，桑達環繞至季風環流的北側；最新氣象局路徑潛勢預測及侵襲機率圖顯示，熱帶性低氣壓將發展為輕颱桑達，未來環繞季風環流前進，經琉球北方朝長江口附近前進，隱含直接侵襲台灣的機率並不高；不過，季風環流型態的模擬不確定性大，預測會繼續調整，應持續觀察。

氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，位於關島西北方海面的熱帶性低氣壓，預估今晚或周四白天增強成輕度颱風，將往西北移動在華中沿海附近登陸，對台灣影響不是那麼明顯，但會間接帶來低壓帶水氣；下周二起低壓帶影響台灣，天氣最不穩定，屆時中南部和東半部整天有不定時短暫陣雨或雷雨，北部為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第5號颱風「桑達」（Songda，越南提供，指紅河支流）。