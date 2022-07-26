若成颱靠過來「影響台灣頗大」　關鍵時間點曝

▲本周要關注低壓發展動態。（圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，西太平洋總算有些低壓擾動發展中，離台灣還遠，不用太早擔心。天氣風險天氣分析師吳聖宇則指出，周日到下周三的天氣好壞就要看低壓發展，若發展得越明顯、越強，甚至達到熱帶性低氣壓或颱風的規模，那麼一旦向西靠近過來，對台灣天氣的影響就會頗大，需要持續觀察留意。

吳聖宇在臉書說，台灣附近的太平洋高壓中心將逐漸北抬並且減弱，預估今天（26日）、周三仍是受其影響，底層風向在東南風到偏東風之間擺動，午後雷雨將逐漸增多，尤其是西半部山區以及近山區的平地區域，前往山區活動要多加小心，開始有機會遇到局部大雷雨現象。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳聖宇指出，再來就是目前在日本南方海面的大範圍東風波低壓帶，會逐漸靠近過來，現在存在於日本南方近海的TD-92W，位於東風波動的北端，結構很弱，低層環流中心外露且缺乏深對流爆發，強度不易發展，逐漸會順著高壓邊緣的引導氣流，以及東風波動的西移而趨向九州附近。

吳聖宇分析，與92W相連的整個東風波動將是後續觀察重點，不排除在波動的南半部，會有另外的低壓環流發展起來，並且逐漸隨著波動西移而趨向台灣附近，預期將是周末到下周初期影響台灣天氣變化的關鍵因素，變動度很大，模式預報結果尚未穩定，仍有待觀察。

吳聖宇表示，至於現在在關島附近的擾動93W，未來將逐漸併入東風波動範圍內，並且沿著波動右半邊跟太平洋高壓之間的東南、偏南風引導氣流，快速向西北移動，大致趨向日本以南，也有發展增強的機會。

▼吳聖宇分析本周天氣。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



吳聖宇指出，先不論上述這一大片的東風波動內擾動發展的情況，至少隨著太平洋高壓北抬，東風波動低壓區西移靠近，預估從周四起，台灣附近的風向會逐漸轉變為偏東風到東北風。

吳聖宇說，甚至周五、周六東風波動內的低壓環流逐漸建立，風向有更進一步轉為東北到偏北風的趨勢，迎風面北部、東北部、東部可能有機會慢慢出現一些海面上移入的水氣，所帶來的降雨，低壓環流建立越明顯，海面移入的水氣就會越多，降雨也會越明顯；午後雷雨仍然會有，但發展區域隨著環境風向轉變，將會逐漸偏向中部、南部山區一帶，還是要留意局部大雷雨的情況，整體天氣會變得不穩定。

吳聖宇提醒，周日到下周三的天氣好壞，就要看東風波動內低壓環流的發展以及移動的情況而定，如果低壓發展越明顯、強度越強，甚至達到熱帶性低氣壓或颱風的規模，那麼一旦向西靠近過來，對台灣天氣的影響就會頗大。

吳聖宇表示，因此接下來模式預報，對於這個未來可能醞釀發展的低壓環流，會有怎麼樣的變化很值得觀察，在預報趨勢明確之前先不用太擔心，就算有影響也不會馬上就發生，預報仍有很大的調整空間，需要持續觀察留意。