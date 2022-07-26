　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

若成颱靠過來「影響台灣頗大」　關鍵時間點曝

（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲本周要關注低壓發展動態。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，西太平洋總算有些低壓擾動發展中，離台灣還遠，不用太早擔心。天氣風險天氣分析師吳聖宇則指出，周日到下周三的天氣好壞就要看低壓發展，若發展得越明顯、越強，甚至達到熱帶性低氣壓或颱風的規模，那麼一旦向西靠近過來，對台灣天氣的影響就會頗大，需要持續觀察留意。

吳聖宇在臉書說，台灣附近的太平洋高壓中心將逐漸北抬並且減弱，預估今天（26日）、周三仍是受其影響，底層風向在東南風到偏東風之間擺動，午後雷雨將逐漸增多，尤其是西半部山區以及近山區的平地區域，前往山區活動要多加小心，開始有機會遇到局部大雷雨現象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳聖宇指出，再來就是目前在日本南方海面的大範圍東風波低壓帶，會逐漸靠近過來，現在存在於日本南方近海的TD-92W，位於東風波動的北端，結構很弱，低層環流中心外露且缺乏深對流爆發，強度不易發展，逐漸會順著高壓邊緣的引導氣流，以及東風波動的西移而趨向九州附近。

吳聖宇分析，與92W相連的整個東風波動將是後續觀察重點，不排除在波動的南半部，會有另外的低壓環流發展起來，並且逐漸隨著波動西移而趨向台灣附近，預期將是周末到下周初期影響台灣天氣變化的關鍵因素，變動度很大，模式預報結果尚未穩定，仍有待觀察。

吳聖宇表示，至於現在在關島附近的擾動93W，未來將逐漸併入東風波動範圍內，並且沿著波動右半邊跟太平洋高壓之間的東南、偏南風引導氣流，快速向西北移動，大致趨向日本以南，也有發展增強的機會。

▼吳聖宇分析本周天氣。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇指出，先不論上述這一大片的東風波動內擾動發展的情況，至少隨著太平洋高壓北抬，東風波動低壓區西移靠近，預估從周四起，台灣附近的風向會逐漸轉變為偏東風到東北風。

吳聖宇說，甚至周五、周六東風波動內的低壓環流逐漸建立，風向有更進一步轉為東北到偏北風的趨勢，迎風面北部、東北部、東部可能有機會慢慢出現一些海面上移入的水氣，所帶來的降雨，低壓環流建立越明顯，海面移入的水氣就會越多，降雨也會越明顯；午後雷雨仍然會有，但發展區域隨著環境風向轉變，將會逐漸偏向中部、南部山區一帶，還是要留意局部大雷雨的情況，整體天氣會變得不穩定。

吳聖宇提醒，周日到下周三的天氣好壞，就要看東風波動內低壓環流的發展以及移動的情況而定，如果低壓發展越明顯、強度越強，甚至達到熱帶性低氣壓或颱風的規模，那麼一旦向西靠近過來，對台灣天氣的影響就會頗大。

吳聖宇表示，因此接下來模式預報，對於這個未來可能醞釀發展的低壓環流，會有怎麼樣的變化很值得觀察，在預報趨勢明確之前先不用太擔心，就算有影響也不會馬上就發生，預報仍有很大的調整空間，需要持續觀察留意。

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
滷味攤命案「兇嫌前妻」起底！從事八大行業　1行為害老闆被轟頭
LIVE／漢光實彈操演重頭戲登場！　蔡英文2度登艦出海視導
若成颱靠過來「影響台灣頗大」　關鍵時間點曝
槍決滷味攤老闆有10年女友　跟兇嫌舊愛關係曝光
目睹老婆手捏結拜20年兄弟「蛋蛋」　人夫氣炸！真相大逆轉
劍湖山「性轉滑水道」泳裝妹爆紅！　本尊神到了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／上班注意　大雨襲1縣市

媽點餐要求「給一半的量就好」　貼心原因曝光！5千人讚翻

若成颱靠過來「影響台灣頗大」　關鍵時間點曝

孕婦私訊「中暑該怎辦」　名醫2句話神回笑翻人

「不愛被女友管」星座名單曝光！他最難搞　愛自由又怕妳不關心

首爆BA.5社區群聚！匡出12確診　沈政男估反轉時間：已在社區傳播

凌晨規模4.1地震　最大震度2級

今雨區擴大！擾動發展機率90%↑時間曝　全台變天

他到「好市多加油撞安全島」怨：省3塊花3萬修　慘遭反酸打臉

「廁所垃圾桶」長香菇！緊貼衛生紙極限生長　網：香氣一定特濃

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

重機撞上左轉車前滾翻　騎士噴飛路人燒聲尖叫

滷味攤老闆家屬悲痛招魂　表弟：他生活單純未結仇

醋男疑撞見前妻約會暴怒　滷味攤老闆頭遭開3槍亡

《禹英禑》朴恩斌曾上《RM》被李光洙巴頭　姜泰伍跳「魔性機械舞」全場笑歪！

快訊／上班注意　大雨襲1縣市

媽點餐要求「給一半的量就好」　貼心原因曝光！5千人讚翻

若成颱靠過來「影響台灣頗大」　關鍵時間點曝

孕婦私訊「中暑該怎辦」　名醫2句話神回笑翻人

「不愛被女友管」星座名單曝光！他最難搞　愛自由又怕妳不關心

首爆BA.5社區群聚！匡出12確診　沈政男估反轉時間：已在社區傳播

凌晨規模4.1地震　最大震度2級

今雨區擴大！擾動發展機率90%↑時間曝　全台變天

他到「好市多加油撞安全島」怨：省3塊花3萬修　慘遭反酸打臉

「廁所垃圾桶」長香菇！緊貼衛生紙極限生長　網：香氣一定特濃

湖人真的涼了？厄文專注於在籃網打完合約年　無論KD是否留隊

烏克蘭獲德國防空戰車　可對付無人機

皮膚科醫師教「精準保養」5大秘訣！省時省錢，肌膚還更好

英研究：兒童不明肝炎起因　恐與常見感冒病毒有關

直擊《大學生》女星穿太辣「大街掉出半球」！　上下形狀外露全被拍

快訊／上班注意　大雨襲1縣市

滷味攤命案「兇嫌前妻」起底！從事八大行業　1行為害老闆被轟頭

國三甲廂型車自撞「車頭整片扁掉」駕駛昏迷　民眾救援卻聞到酒味

塞爾提克認真想追KD！報價曝光　布朗成交易籌碼無奈回應

媽點餐要求「給一半的量就好」　貼心原因曝光！5千人讚翻

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

生活熱門新聞

萬安演習前硬要買飲料！她遭攔住下場超療癒

今雨區擴大！擾動發展機率90%↑時間曝　全台變天

廖老大旗艦店超空　他拍照情勒：台人不願意做公益

泳裝正妹水上自由落體「上衣不見」網氣炸　劍湖山回應了

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

今年鬼月極凶！　「22禁忌大公開」勿犯

家中驚現14輛車亂停！1畫面讓他更氣

劍湖山「性轉滑水道」泳裝妹爆紅！本尊神到了

大武山被「領隊丟包」男子受困求救　檜谷山莊主怒了

遭YouBike正妹超車！新北騎士傻眼：我騎70

台北80年前市容真美　網：日本跟中華民國的差距

觀察7年以為好相處！新婚妻揭婆婆超噁真面目

彰化名校4連霸冠軍指揮師被撤換　遭諷只有台灣學歷

低壓大亂鬥！颱風發展機率大增

更多熱門

相關新聞

凌晨規模4.1地震　最大震度2級

凌晨規模4.1地震　最大震度2級

地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天凌晨1時分7發生芮氏規模4.1的有感地震，震央位於台灣東部海域，地震深度60.1公里，宜蘭縣、花蓮縣最大震度2級、桃園市1級。

今雨區擴大！擾動發展機率90%↑時間曝　全台變天

今雨區擴大！擾動發展機率90%↑時間曝　全台變天

低壓大亂鬥！颱風發展機率大增

低壓大亂鬥！颱風發展機率大增

今再飆40℃！明雨區擴大　成颱機率曝

今再飆40℃！明雨區擴大　成颱機率曝

1圖看一週天氣！颱風生成機率增

1圖看一週天氣！颱風生成機率增

關鍵字：

吳聖宇氣象氣象雲颱風

讀者迴響

熱門新聞

萬安演習前硬要買飲料！她遭攔住下場超療癒

福原愛「證實帶家人返日」反擊江宏傑：我的權利

福原愛還原「交接家人」全過程　遭江宏傑阻撓火大報警！

今雨區擴大！擾動發展機率90%↑時間曝　全台變天

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

廖老大旗艦店超空　他拍照情勒：台人不願意做公益

泳裝正妹水上自由落體「上衣不見」網氣炸　劍湖山回應了

快訊／7-11開出3張千萬發票

福原愛「帶家人回日本」失聯　日網反應一面倒！

滷味攤老闆有10年女友　家屬慟：認錯人？

5歲女童捉迷藏被咬死　家中抓出40條毒蛇

福原愛怒撕「他早知我帶家人返日」　江宏傑公司回應了！

許基宏遭象巴丟包國道　悍將隊巴暖心救援

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

更多

最夯影音

更多
王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD
刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面