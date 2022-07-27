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快訊／5號颱風桑達今將生成！日本預測路徑恐「大轉彎」逼北台灣

▲▼颱風 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲關島附近的熱帶低壓將於24小時內增強為「桑達」颱風 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象局表示，26日晚間8時關島北北西方海面形成一個熱帶性低氣壓，未來預估向北北西移動，預估短期之內對台灣無影響。日本氣象廳最新路徑預估顯示，熱帶低壓將於今天（27日）內增強為今年第5號颱風「桑達」（Songda，越南命名，意即紅河支流），並於4天內往北大轉彎，可能逼近北台灣近海，氣象專家彭啟明就分析，對台直接影響機會低。

氣象局發布「颱風消息」觀測，熱帶性低氣壓TD07於26日晚間8時生成，中心位在關島北北西方海面，以時速24公里向北北西移動，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。天氣風險公司總經理彭啟明引述路徑預測圖表示，今年第5號颱風「桑達」27日可能生成，預期對台灣的直接影響機會低。

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▲▼颱風 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲日本預估「準桑達」路徑恐在4天內轉彎 。（圖／日本氣象廳）

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」則分析，關島附近的熱帶低壓有機會於未來24小時內成為5號颱風桑達，不過在日本琉球附近還會有一個低壓系統出現，導致低壓大亂鬥，互相搶資源、扯後腿，路徑變化錯綜複雜，目前仍需繼續看風向，預告提醒8月3日（下周三）過後室外活動需做好雨備方案。

氣象局預報，29日至8月1日（周五至下周一）大平洋高壓北抬、東退，琉球群島附近海面為低壓帶，東半部地區整天不定時有短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，不過降雨還是以各地午後局部短暫雷陣雨為主，清晨中南部有局部短暫陣雨。8月2日受低壓帶影響，中南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▼未來天氣轉變不穩定，各地有午後降雨 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼颱風 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼颱風 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

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