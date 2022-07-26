警宣導奏效！「民眾警覺、郵局通報」阻斷詐騙





▲民眾臨櫃諮詢加上郵局通報，成功阻斷詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局延平分駐所警員於26日，接獲郵局通報「有疑似詐騙狀況」。該名女子欲貸款，但是對方假藉「款項匯不進帳戶」為由，要她依指示操作ATM，且要她另外再轉「解凍金」。所幸她因存疑提高警覺，親自臨櫃諮詢，這才在郵局及員警的解說下恍然大悟，沒掉入詐騙集團所設的「假借貸、真詐騙」圈套中。

台東縣延平鄉有名女子到郵局諮詢網路信貸借款問題，郵局人員一聽便知道這是「假借貸、真詐騙」的手法，隨即通報延平分駐所，在員警及郵局人員的解釋後，成功保住民眾的血汗錢免於被騙。據悉，女子因疫情所致，生活資金上出現缺口，急需一筆資金，看見手機一則線上貸款簡訊，未多想便加入貸款經理LINE為好友以接洽貸款事宜。

過幾天女子接到該經理來電，指稱帳號輸入錯誤導致貸款資金遭凍結，需要先繳納「解凍金」10萬元才可向金管會申請解除警示帳戶之後一併取得貸款。該女越想越不對，未看到申貸成功，對方還一直指示匯款，便前往住家附近的郵局諮詢。員警聽完這番描述後，告訴她看似簡單便捷的網路貸款，可能暗藏騙局，民眾收到不明簡訊，切勿輕易點擊連結。所謂的「解凍保證金」是詐騙話術及套路，都是要騙被害人匯款轉帳，勸女子勿再行匯款轉帳，否則借不到錢還背一身債。