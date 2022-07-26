任務結束回家了…30歲新手揹工失聯11天罹難　直升機吊掛下山

記者楊漢聲、蔡怡萍／台東報導

30歲的林姓男子首次擔任揹工，在本月15日完成戒茂斯山域的任務後，獨自返程卻意外失聯，出動了多個團體與眾多人力協尋後，於昨日（25）也就是事發第11天終於在溪底尋獲林男，但遺憾已成為冰冷遺體。林男遺體26日上午由直升機吊掛，降落於台東池上國中，後續交由家屬帶返家。

▲新手揹工失聯11天後不幸死亡，26日直升機將遺體吊掛下山。（圖／記者楊漢聲翻攝）



初上任揹工的林姓男子15日完成戒茂斯山域的任務後，獨自回程卻離奇失聯，老闆報警後，立即出動多個民間團體與單位進行搜救，但高山陡峭地形、樹林密佈，也大大增加了救援難度，有人曾在山林間發現疊石等疑似記號，也讓眾人燃起救援成功的希望。

▲一行人出動直升機送林男回家了。（圖／記者楊漢聲翻攝）



昨天是林男失聯第11天，下午13點20分許，中華民國山難救助協會所屬中區搜救委員會成員在溪底尋獲林男，但已明顯死亡，眾人的希望也因此落空。

昨日經評估雲層太厚覆蓋山頂，無法執行吊掛作業，改為今天由直升機吊掛下山，上午10點半左右直升機吊掛成功，並於10點40分降落在池上國中，後續交由警方以及家屬處理事宜，林男也終於可以回家了。

▲30歲林姓揹工完成戒茂斯山任務，返程途中卻意外失蹤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

