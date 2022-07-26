上網查好市多商品「秒要求她登入」　真相氣炸！網曝1管道：最安全

▲原PO上網查好市多商品，卻跳出詐騙網站。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

上網想查好市多商品，小心有詐騙！一名女網友表示，上網輸入「好市多線上購物」關鍵字後，她直接按置頂頁面，怎料，一進去就要她登入帳號密碼，嚇得原PO趕緊按上一頁，才恍然大悟是詐騙網站。文章曝光後，內行直呼從「1管道」開始好市多官網最安全。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，今（26）日心血來潮想上網查賣場商品，輸入「好市多線上購物」後，秒跳出「Costtco好市多線上購物」的頁面，原PO便按進去，「點進去第一個步驟就是要我登入帳密」，讓她直覺不對勁。

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機警的原PO馬上跳回上一頁，認真一看標題，好市多英文字母竟多了一個小寫的「t」，讓她趕緊PO網提醒，「這是詐騙吧...大家多留意！」

底下網友驚呼，「多了一個小寫t」、「詐騙！我都自動記憶帳密，所以要我自己輸的一定有問題」、「不只廣告，很多東西你一Google第一頁全都是農場網站，完全是收錢辦事，不幫使用者過濾資訊的」、「按檢舉廣告」、「你看黑體字廣告後面的網址，不是好市多的就別點進去了」。

▲注意是Costco，而非「Costtco」。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



對此，有會員分享，「我直接從App進入查詢」、「還好我都從App進」、「我都開App直接跳轉線上購物的網頁」。

《ETtoday新聞雲》記者也在Google頁面實測，但輸入「好市多線上購物」後，是跳出好市多官網，而非原PO的詐騙網站，無論如何，大家若看到「廣告」或主動要要求登入帳密，務必有警覺心，小心別受騙上當。

▼實際搜尋，別無跳出詐騙網頁。（圖／翻攝網路）

