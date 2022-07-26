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全中運台東再傳捷報　台東高中黃彥章奪競技體操個人全能

▲台東高中黃彥章奪下競技體操個人全能金牌 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東高中黃彥章奪下競技體操個人全能金牌 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

受疫情影響在花蓮縣舉行的111年全國中等學校運動會，7月起復辦，其中，國立台東高中黃彥章再26日高男組競技體操個人全能競賽，以總分76.334技壓群雄，奪得1面金牌，為台東縣增添第7面金牌。

原定在4月16日至4月21日在花蓮舉行的全中運，由於國內近期疫情延燒，花蓮縣長徐榛蔚緊急宣布延期，但是，除已完成之柔道、划船、射擊比賽種類外，4月15日（含）以前開始比賽的種類，包括網球、跆拳道品勢、舉重、射箭、輕艇（含龍舟）、滑輪溜冰等6種，考量選手、教練及相關人員均已抵達賽事現場且已召開技術會議，將依原訂賽程正常進行完賽，其餘包括田徑、游泳等比賽項目，則已自7月1日起陸續復賽。

其中，在花蓮縣立體育館舉行的競技體操項目，今天傳來振奮的好消息，代表國家於5月間前往參加2022年法國諾曼第世界中學運動會的台東高中黃彥章，在高男組競技體操個人全能競賽，不負期望奪下金牌，讓他及教練游朝偉都相當興奮，黃彥章說，過去幾年他因為訓練關係，身上有一些傷勢，也影響成績，等待6年終於拿到這面全能的金牌，要把這榮耀獻給在天上一直關心及指導他的董恆毅教練，還有目前的游朝偉教練、朱麗麗老師，希望明天的單項能夠金牌全數入袋。

縣府教育處表示，台東縣至今天為止共計獲得7金、13銀及23銅，在獲得金牌項目有：(一)縣立卑南國中(國女組)柔道第1級-陳宜婷選手、(二)國立東大體中(高女組)柔道第1級-鍾霓選手、(三)國立東大體中(國女組)柔道第8級-楊博雅選手、(四)國立東大體中(高男組)柔道第5級-孫立威選手、(五)國立東大體中(高女組)柔道第8級-王桀曦選手、(六)縣立新生國中(國男組) 滑輪溜冰速度過樁對抗賽-郭加恩選手【創大會紀錄、破全國紀錄、原紀錄:0:04.186】、(七)國立台東高中高男競技體操個人全能競賽-黃彥章選手。

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