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高雄BA.5群聚「職場再增4確診」　造船廠周邊緊急清消畫面曝

▲▼高雄BA.5群聚，造船廠緊急清消畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄爆BA.5群聚，造船廠周邊緊急清消畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄BA.5群聚案延燒！一名50多歲造船廠員工因重複染疫，經中央基因定序為BA.5，昨疫調匡列接觸者家人2人陽性、職場接觸者10人陽性，今（26）日職場再增4人確診，其中2人屬於舊案，另2人尚難認定是否是本波、近期感染個案。高雄市環保局針對造船廠周遭環境進行全面清消，市長陳其邁則表示，初步看來疫情並沒有進一步擴散。

這名50多歲船廠員工，打過3劑疫苗，先前於5月中旬曾經確診，7月中再次出現症狀，快篩、PCR皆陽性，因重複感染送基因定序，驗出BA.5。25日公布家庭與職場接觸者初步發現12人陽性，研判為疑似家庭及職場群聚感染，仍有待基因定序結果。

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▲▼7/21中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日說明，高雄市昨天針對船廠員工進行二次採檢，再發現有4名確診員工。其中有2人屬於舊案，5月份就已經確診，且驗出Ct值35與36，數值屬於高（低病毒量）所以很可能是先前確診，在還沒有超過3個月內時間裡陰陰陽陽；另外2人先前沒有通報過，1人Ct值28.8，另1人Ct值35，也很難認定是否是本波、近期感染個案。

至於感染源，羅一鈞表示，主要認為職場、船廠源頭可能性比較高，透過邊境登輪作業接觸境外染疫個案；個案家中雖然有一個小朋友發病日比BA.5個案要早兩天，不過他發病前兩天都沒出門，照顧他的另一名家人也沒有確診，目前認為比較有可能是船廠工作家人感染到病毒之後回到家裡傳染，都需要後續定序結果作綜合研判。

▲▼高雄BA.5群聚，造船廠緊急清消畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄BA.5群聚，環保局人員針對造船廠周遭環境緊急清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄BA.5群聚，造船廠緊急清消畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄BA.5群聚，造船廠緊急清消畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對高雄出現首宗BA.5社區傳播情形，環保局也針對船廠周遭環境進行全面清消。高雄市長陳其邁表示，目前按照中央的防疫規定，在群聚部分採取擴大採檢、序列檢測的方式，截至目前，上禮拜六第一次PCR是針對全廠，昨天也進行第二次的序列檢測，禮拜三還是會針對造船廠這個部分進行第三次的序列檢測。

至於這波BA.5感染是境外移入還是其他傳播？陳其邁表示，一定是一開始是境外，但是第幾波，目前並沒有很明顯接觸明確感染源，看不出來。

陳其邁說，以整體BA.5流行來觀察，現在台灣大概是BA.2的感染，剛在高峰期往下走，昨天專家會議大家的評估認為整體BA.5在台灣各縣市也都有零星個案。整體評估大概8-9月，才會在社區裡面會有更多個案產生，不過因為這牽涉到集體免疫部分，以現在高雄個案評估來看，在整個疫情上並沒有進一步擴散。

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