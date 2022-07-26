快訊／增37死！本土+24790　重症、死亡雙降「創70天以來新低」

▲指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布新增2萬4790例本土病例，另增281例境外移入。確診個案中，中重症與死亡個案雙降，分別增加68例與37例，創下相隔70天以來新低。今日另增2名兒童中重症個案，分別為2歲與5歲男童，目前都在一般病房治療中。

指揮中心表示，今日新增之24,790例本土病例，11,769例男性，13,011例女性，10例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(3,939例)，臺中市(3,120例)，高雄市(2,584例)，臺北市(2,523例)，桃園市(2,211例)，臺南市(2,047例)，彰化縣(1,265例)，屏東縣(870例)，雲林縣(756例)，苗栗縣(725例)，宜蘭縣(651例)，新竹縣(583例)，嘉義縣(551例)，花蓮縣(544例)，新竹市(492例)，南投縣(465例)，基隆市(374例)，嘉義市(357例)，臺東縣(314例)，金門縣(256例)，澎湖縣(149例)，連江縣(14例)。

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指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為20例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、35例具慢性病史、28例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月21日，死亡日期介於5月18日至7月23日。

指揮中心說明，今日新增281例境外移入個案中，158例男性，123例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，英國及越南(各12例)、新加坡(11例)、美國及德國(各6例)、西班牙(5例)、印度、泰國及柬埔寨(各4例)、荷蘭及印尼(各3例)、土耳其、瑞士、馬來西亞及菲律賓(各2例)、義大利、阿曼、愛爾蘭、中國、韓國及日本(各1例)，另197例感染國家調查中。入境日期介於今年6月30日至7月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,617,978例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,139,708例排除)，其中4,472,755例確診，分別為18,950例境外移入，4,453,751例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,686例COVID-19死亡病例，其中8,671例本土，個案居住縣市分布為新北市1,942例、臺北市1,009例、臺中市843例、高雄市785例、臺南市672例、桃園市648例、彰化縣510例、屏東縣358例、雲林縣256例、南投縣248例、基隆市205例、苗栗縣188例、嘉義縣186例、宜蘭縣173例、花蓮縣146例、嘉義市139例、新竹縣134例、臺東縣117例、新竹市83例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。

▲7/26新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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