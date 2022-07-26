LIVE／「高雄爆BA.5群聚」定序出爐　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

南部某造船廠疑爆BA.5群聚，1名五旬員工打過3劑疫苗仍重複感染，定序驗出BA.5，家庭與職場接觸者121人中，有9人Ct值小於30送定序，下午有望說明定序結果。相關結果與最新疫情，指揮中心下午記者會將有說明。

指揮中心昨（25）日公布2例本土BA.5個案，其中1人為南部造船廠5旬員工，個案打過3劑疫苗，5/18曾確診、7/13出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛症狀，快篩、PCR複驗均為陽性，Ct值17。同職場匡列118人，10人驗出陽性，其中2人重複感染，而7人Ct值小於30送定序。

該群聚與國際港滬船廠工作人員有關，指揮中心已要求相關業者落實登輪作業防護清消，並催促相關人員接種第四劑。

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昨日另一名BA.5本土個案則為60多歲男性，打過3劑莫德納，7/5到機場接送2名德國入境家人，因1家人在機場驗出陽性，因此採0+7自主健康管理，但後續家人定序驗出BA.5，被衛生局要求再採驗一次，兩人均陰轉陽確診，目前3個案均隔離期滿接觸人12人中有10人陰性、2人陽性，但2名陽性個案Ct值均大於35，且都在5、6月確診，評估無社區外擴風險。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥主持今日記者會。（圖／指揮中心提供）