13歲少年游泳後發燒！醫檢查赫見「食腦變形蟲」…搶救18天亡

▲迦勒（Caleb Zieglbauer）感染福氏內格里蟲。（圖／翻攝自gofundme）

圖文／CTWANT

疫情警戒降級，不少民眾紛紛踏出家門享受戶外的自由空氣，但前往水邊遊玩時，還是小心為上。國外一名少年游泳時感染了福氏內格里蟲，引發原發性阿米巴腦膜腦炎，目前尚在治療中。美國疾病控制和預防中心指出，症狀通常在1至9天開始出現，多數人在出現症狀後18天內死亡。

根據《紐約郵報》報導，13歲少年迦勒（Caleb Zieglbauer）月初在佛羅里達州的夏洛特港海灘游泳，5天後出現發燒、頭痛等症狀，送醫檢查發現罹患腦膜炎。醫生指出，迦勒感染了福氏內格里蟲，俗稱食腦變形蟲，變形蟲使得他出現症狀。

迦勒的姑姑透露，「很多時候人們很少在第一時間意識到狀況，並且抵達醫院，我希望我們有做到。」看著躺在病床上的迦勒為疾病所苦，家屬表示，磁共振成像顯示迦勒的大腦受到變形蟲留下的損傷，「我們希望他能儘快好轉，回到我們身邊。」

美國疾病控制和預防中心數據顯示， 福氏內格里蟲是一種罕見的疾病，幾乎總是致命的，從1962年到2021年，美國154人中，只有4人倖免於難；它會導致一種罕見且幾乎總是致命的大腦感染，稱為原發性阿米巴腦膜腦炎（primary amoebic meningoencephalitis）。

當含有變形蟲的水進入鼻子並入侵到大腦時，人們就會被感染，美國疾病控制和預防中心指出，症狀通常在1至9天開始出現，多數人在出現症狀後18天內死亡。

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