「射滿白色液體」車主崩潰　真相神展開！兇嫌女友：不知量這麼多

▲原PO車頭被潑灑「不明液體」。（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

「一覺醒來，被射滿不明物體！」一名男車主抱怨，5月把車子停在路邊車格，殊不知隔天驚見車頭被潑灑「詭異液體」，去自助洗車也洗不掉，連報警都沒消息。直到2個月後，兇手向警方自首，對方女友道出來龍去脈，竟只是兩人吵架，男友就對路邊車輛潑漆，讓原PO傻爆眼。

一名男網友在Dcard表示，5月某一天開車到彰化找女友，恰好路邊有車位，便停了一個晚上，怎料隔天醒來去牽車，發現愛車引擎蓋與擋風玻璃整個慘不忍睹，「被射滿不明物體！」

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原PO崩潰直呼，「真的很誇張，整台車被噴滿不明物體，用清水也洗不太掉！立馬跟公司請假然後報警。」做完筆錄後，警方協助調閱監視器，而原PO則又跑去加油站與自助洗車區，無奈就是洗不掉異物，讓他怨念大爆發，「到底是噴了什麼東西啊？」

無奈一直到7月，原PO詢問警方，都只得到偵查不公開的答案，完全沒有後續追查消息。到了7月中，原PO早已萬念俱灰時，員警終於來電告知抓到人了，兇嫌一位男生，但對方以不方便出面為由，改為他女友處理後續。

▲原PO隔天牽車，無敵傻爆眼。（圖／翻攝Dcard）



主動打給對方女友後，原PO表情越來越母湯，原來對方是自首，而且理由超荒謬，「嫌犯那天跟女友吵架，吵一吵心情不好，拿水泥漆隨便選了一台車潑，他也沒想到潑出去會那麼多。」電話另一端，嫌犯女友道歉之餘，也承諾會負擔清洗復原的費用。

事後，原PO把愛車開去洗車廠，結果老闆直言，已經過了2個月，「漆已經咬進去了，塑膠部分，我們不保證能夠清理，金屬部分光清理費用要6000，但一樣不保證能夠復原。」至於車體塑膠，修車廠則報價2萬多元，因此全部加總費用要3萬6000元。

而嫌犯女友得知賠償費後，整個人傻住，回應原PO「我經濟能力有限，不能負擔那麼多」，等跟男友討論完，再與原PO聯絡。由於當初說好會全部負擔，原PO一度小劇場爆發，但事後與家人討論後，決定求償2萬就好，最後對方答應賠償，並約好隔天到警局和解，才結束這場鬧劇。

文章曝光後，網友也看傻回應，「他撥的其實很均勻欸」、「有嚇到，想說量怎麼這麼大」、「吵架就吵架，沒事去潑別人的車衝三小」、「這個人脾氣也太差了吧？這種人竟然還有女朋友」、「這理由你還可以3萬6降到2萬，真佛心」、「會不會之後女友被潑硫酸啊」、「以為是嘉明」、「只有我想討論警察的部分嗎」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

