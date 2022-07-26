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「不愛被女友管」星座名單曝光！他最難搞　愛自由又怕妳不關心

喝酒,啤酒,喝醉酒。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有些星座男愛好自由，不喜歡另一半問東問西。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

談起戀愛，很多男生都還是很想要過得自由點，不喜歡被管太多，卻也有些男生喜歡女友緊迫盯人，有些男生覺得沒自由會很痛苦，卻也有些男生覺得女生如果不管我就是不夠愛我，每個人的需求和想法都不同，究竟十二星座男生在談戀愛時有多需要「自由」呢？跟著亞提米斯一起來看看，十二星座男生在愛情裡的「自由」需求度有多高吧！

請參考：太陽＆金星星座

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★牡羊男：

牡羊男需要的自由度大概是中等，他們是還蠻愛女友關心他們的，只不過有些事情不要一而再、再而三追問，牡羊男不是不愛被管，是不喜歡無限迴圈一直回答他們覺得已經回答過的問題，這是個沒耐心的星座，不要對他們常碎唸就好。

★金牛男：

金牛男其實不怎麼喜歡被管，他們其實很愛自由。金牛男的個性很固執，因為他們很明白自己要什麼、也不太會去轉彎，給金牛男自由就是讓他們自己去走他們選擇的路，加上他們自己本身是有點大男人主義的，不喜歡女友管太多呢！

★雙子男：

雙子男其實有點難搞，他們很愛自由卻又怕對方不聞不問，女友問太多卻又嫌煩。基本上雙子男喜歡女友用聰明式的管理和關心，不要老是一成不變的只會一哭二鬧三抓狂，就算要限制住雙子男也要耍點心機小手段，雙子男才會乖乖就範。

★巨蟹男：

巨蟹男反倒是很喜歡女友管多一點，這樣才能感覺到女友的關心，最好是無微不至的關懷，讓巨蟹男覺得自己是被愛的，巨蟹男會把這樣的關心和管很多當成是一種女友在愛情上很在乎的表達，也會覺得這樣其實還蠻溫暖開心的！

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲獅子男像隻大貓，就喜歡口是心非的被管著。（示意圖／記者黃克翔攝）

★獅子男：

簡單來說，女友要學會在獅子男的朋友面前給他自由、讓獅子男覺得很有面子，但是在兩人相處的時候，女友就得要管得緊緊的，獅子男是隻大貓，其實還是口是心非型的喜歡被管，但又不能在朋友面前沒了面子，女友要會看場面演戲。

★處女男：

處女男喜歡被管，但有些事不能夠用「質疑」的態度，要用「關心」當手段。這是一個有完美主義又愛鑽牛角尖的星座，非常不喜歡被「冤枉、抹黑」的感覺，如果女友是採用「懷疑偷吃」的角度去管很多，那麼處女男會因此感到很不愉快。

★天秤男：

天秤男要的是對等的自由，也就是女友要求他多少，女友自己也得要對自己有相同的要求，像是如果要求幾點後不得跟朋友出門玩，或者手機通訊錄、LINE等通話紀錄都要看都要管的話，那天秤男也會對女友有同樣程度的要求。

★天蠍男：

嘴上是不愛被管，但天蠍男心裡頭卻很喜歡被管，只是打死都不會承認。天蠍男很清楚女友管很多是一種吃醋和愛的表現，因為天蠍男自己心裡也是這樣，如果女友都不會吃醋不會想多瞭解天蠍男，那麼天蠍男只會覺得女友不夠在乎這段愛情。

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲射手男不愛被管，如果女友愛鬧脾氣恐一發不可收拾。（示意圖／網友茉莉提供）

★射手男：

射手男要求的自由度是十二星座之冠，談起戀愛很不愛被管、除非他們自願。很多射手男都是想做什麼就做什麼的行動派，也不太會去、不太會想對自己的行為做出什麼解釋，女友如果管太多或鬧脾氣，就可能成為和射手男爭吵的導火線。

★摩羯男：

摩羯男是不喜歡被管、只喜歡管人的星座男，他們很清楚自己在做什麼、也非常明白自己為什麼要這麼做，大男人主義有點重、相當傳統的個性，更讓摩羯男一點都不覺得自己該對女友交待太多，所以根本就不能夠接受疑心病重、管很多的女友。

★水瓶男：

水瓶男很聰明，他們很清楚女友管很多可能是不安心或是不放心，也可能只是關心過頭的表現，只不過不管女友管得多管得少，水瓶男都能夠沒事上演失蹤記，自由度是由他們自己控制的，想自由時會自動消失，想被管的時候就會乖乖聽訓。

★雙魚男：

雙魚男還蠻喜歡被管很多或被管很緊的感覺，浪漫派的雙魚男會把這樣的行為解釋成女友的關心和愛、會樂在其中，但記得，雙魚男的心還蠻脆弱的，他們無法承受「毒舌、砲火」，女友管雙魚男的用詞不要太狠毒，會很傷雙魚男的心。

本文經授權轉自：亞提米斯

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