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社會 社會焦點 保障人權

高一班對愛愛足跡遍校園　他挨告母反控：毀我兒處男身也要賠

▲▼李春在為排解性慾，性侵、殺害女高中生。（示意圖／取自Pakutaso）

▲高一小情侶熱戀發生關係，男學生卻被女方提告侵害貞操求償50萬元，男方媽媽反控「兒子的處男之身也被毀壞」才要求償，但因男學生已滿16歲，女學生才15歲，法院判男方要賠償20萬元。（示意圖／取自Pakutaso）

記者郭玗潔／苗栗報導

苗栗一高中男學生阿誠(化名)和同班女同學小琳(化名)交往，小情侶熱戀慾火難耐，在學校的「愛愛足跡」遍及教室、女廁、地下室。戀情曝光後，小琳媽媽向阿誠提出民事訴訟求償50萬元，阿誠母親雖反控兒子為滿足小琳的性需求「處男之身被毀壞」，她才想求償，但因為案發時阿誠已滿16歲，小琳才15歲，法院一、二審都判阿誠和其法定代理人應連帶賠償20萬元，全案確定。

判決書指出，阿誠和小琳為高中一年級同學，2人交往後，從2020年12月到去年3月15日期間，在學校以每週3次的頻率，於教室、女廁、地下室等處發生關係，次數多達數十次，事情曝光後，阿誠被女方提告故意不法侵害小琳身體、貞操、性自主權，求償50萬元。

但阿誠母親認為，2個孩子是「男歡女愛，兩小無猜」，發生關係並未違反小琳的意願，要怪就怪雙方家長督導不週，不能只怪阿誠，且2人都未成年，在少年法庭審理時雙方都捨棄抗告了，小琳母親也表示同情阿誠處境，卻又為了利益做民事提告。她反控，阿誠和小琳發生關係，是為了滿足她的性需求，並非故意侵害她身體的完整，小琳找他解決生理需求，毀壞她兒子的處男之身，女方才該賠償才是。

不過法官認為，阿誠在案發時已經滿16歲，但小琳年僅15歲，按照法律規定，未滿16歲之男女，思慮有欠成熟，難以確實理解性交的意義，與其性交就是侵害他的身心健康及性自主權，考量阿誠母親從事小生意，月收入約2至3萬元，名下有房子、土地各一筆等生活情狀，一二審皆判處男方須賠償精神慰撫金20萬元，全案確定。

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