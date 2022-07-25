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損失400萬！苗栗半夜2砂石車頭燒毀　罹癌男縱火原因曝

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣公館鄉福基村一處空地7月23日凌晨傳出汽車火警，2輛砂石車車頭不明原因冒出濃煙起火，疑似遭縱火，警方抵達後，趕緊通知消防人員前往撲滅火勢，所幸現場無人員受傷，警方於案發後1小時，在頭屋地區查獲劉姓犯嫌，嫌犯表示和車主有私人恩怨才會找到車主停車處縱火燒車，詳細起火原因，仍須消防局火災調查釐清。

▲▼苗栗公館７月２３日凌晨燒毀２部砂石車，經查嫌犯與車主有糾紛，竟然半夜縱火燒車洩恨。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗公館23日凌晨2部砂石車燒毀，經查嫌犯與車主有糾紛，竟然半夜縱火燒車洩恨。（圖／記者蔡文淵翻攝）

轄區公館警方在7月23日凌晨1時50分許接獲這起汽車火警報案，到達現場發現砂石車頭已經全面燃燒，經轉報消防隊迅速撲滅火勢，於現場初步清查有2輛砂石車車頭燒毀，並波及另1輛停放在旁砂石車，共3台砂石車受損，初估損失超過400萬。

警方隨即調閱周遭路口監視器，發現1輛自小客車駕駛涉有重嫌，案發1小時後，在頭屋地區查獲70歲的劉姓嫌犯，劉本身也是砂石車司機，他說是因為被害人父子會打壓他，讓他沒了工作，最近又罹患癌症，砂石車賣掉還欠車行錢，所以心生不滿才縱火洩憤。劉嫌訊後被依公共危險罪嫌函送苗栗地署偵辦。

警方表示，劉嫌在路旁空地縱火燒車，犯罪行為惡性重大，也呼籲民眾，有恩怨糾紛應循法律或調解程序和解，縱火洩恨實不足取，稍有不慎，有可能波及無辜民眾，造成不可預知的危害。

▲▼苗栗公館７月２３日凌晨燒毀２部砂石車，經查嫌犯與車主有糾紛，竟然半夜縱火燒車洩恨。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗公館７月２３日凌晨燒毀２部砂石車，經查嫌犯與車主有糾紛，竟然半夜縱火燒車洩恨。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗公館23日凌晨2部砂石車燒毀，經查嫌犯與車主有糾紛，竟然半夜縱火燒車洩恨。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗公館７月２３日凌晨燒毀２部砂石車，經查嫌犯與車主有糾紛，竟然半夜縱火燒車洩恨。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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