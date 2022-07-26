追求17歲少女不成「還慘被當面嘲笑」　少年腦羞揪眾鬥毆洩憤

▲賴姓少年追求少女不成，竟揪眾趁對方夜遊時對她身邊的朋友展開猛攻。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市中和區26日凌晨1時許，莒光路跟壽德街路口一間加油站前爆發街頭鬥毆。一名17歲賴姓少年因追求同齡的少女失敗，還遭對方嘲笑，竟心生不滿，趁女方凌晨與多名好友夜遊，在加油站加油休息時，夥同6、7人手持棍棒一湧而上，朝著對方一陣猛攻，混亂間還疑似有人亮出刀械，造成2人受傷，就醫後無生命危險。警方已調閱監視器，並將當事少女帶回調查，釐清確切案情。

據了解，賴男愛慕少女已久，日前鼓起勇氣跟對方告白，卻遭少女無情的嘲諷，心裡受傷的賴男竟由愛生恨，趁少女深夜與朋友從板橋騎車到中和烘爐地夜遊途中，在加油站加油時，賴男一行約6、7人持棍棒一湧而上，對著少女一方約4、5人展開猛攻，霎時間打罵聲四起，附近民眾擔心被波及趕緊報警。

▲現場遺留一輛被砸爛的機車與紙質西瓜刀包裝。（圖／記者游宗樺攝）

目擊民眾表示，當時聽到有很多輛機車快速騎來還按著喇叭，手持棍棒跟刀械對著被害一方亂揮猛砍，還看到有人被砍到受傷濺血，雙方一共10多人打了一陣後，迅速騎上機車逃離現場，其中有受傷流血的人被同行朋友騎車載走。

警方到場時，雙方一群人便已一哄而散，只留下一支球棒、一輛龍頭被砸爛的機車與紙質的西瓜刀包裝。警方透過機車車籍資料與監視器畫面，連絡上當事少女，並追查出少女一方有2人身體撕裂傷，自行就醫無生命危險。警方已在現場採證，將持續追查其他在逃犯嫌，以釐清確切案情細節。

▲警方在現場採證，帶回球棒等證物。（圖／記者游宗樺攝）