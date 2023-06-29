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社會 社會焦點 保障人權

少年仔麥擱無照騎車了！台中警5個月抓1883件　暑假加強執法

▲▼警察,取締,無照,少年。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市警方公布今年1至5月取締1883件未滿18歲年輕人無照駕駛。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

暑假即將到來，有鑒於青少年經常騎車結伴出遊，無照騎乘機車，駕駛經驗不足發生憾事，警方將在暑假加強取締，為顧交通安全。另，台中警方統計，光截至今年5月就取締1883件「未滿18歲青少年無照駕駛」案件。

台中市警局指出，自1月至5月為止，取締未滿18歲青少年無照駕駛共1883件，依道交條例第21條規定，可處6000元至12000元罰鍰，並且當場禁止行駛。此外，立法院在4月三讀通過道交條例部分條文修正案，其中無照駕駛提高罰鍰上限至24000元、5年內累犯即處最高額罰鍰、汽車所有人允許無照者駕駛其車輛加重處罰吊扣牌照、增訂應通知14歲以上未成年之人法定代理人或監護人等規定，行政院預計於6月30日施行。

▲▼警察,取締,無照,少年。（圖／記者許權毅翻攝）

警方表示，鑑於暑假期間青少年經常結伴出遊，騎車及開車機會增加，為維護青少年交通安全及防制交通事故發生，將於校園周邊等青少年易聚集場所、噪音改裝車輛常出沒及易生危險駕車路段，強化相關執法作為，除加強取締未滿18歲青少年無照駕駛行為，防制危險駕車，並持續與環保局、交通部公路總局以及台中區監理所共同執行改裝車輛稽查及噪音取締勤務，維護交通安全及居住安寧。

台中市警局交通警察大隊長鍾承志呼籲，青少年無照駕駛常因不熟稔交通法規、道路狀況及駕駛經驗不足等狀況，易生超速及危險駕駛情形，造成憾事發生。

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