裴洛西、蓬佩奧一起訪台？　學者認機會不大：訪問成果要算誰頭上

▲美國眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計劃8月率團訪台，引發北京激烈反對，也讓美國政府陷入兩難。不過今年3月才剛結束台灣行程的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），卻在推特公開表示願意陪裴洛西一起來台，對於兩人是否可能一起訪台，美國聖湯瑪斯大學國際研究與當代語言學系副教授兼系主任葉耀元表示，基本上就是蓬佩奧在嗆裴洛西而已，他也分析此次訪台行程兩原因，「真的同行會讓民主黨掉票啊！」

綜合外媒報導，裴洛西日前宣布她可能在8月出訪台灣表達挺台立場後，中方便立即以「訪台行程嚴重損害中國主權與一中政策」為由，要求美方「不得安排裴洛西訪台」。中國隨後還警告，如果美方一意孤行的話，中方將採取堅決有力的措施阻止，甚至還有中國媒體暗示，共軍可能會派戰機攔截裴洛西的專機。

儘管裴洛西的出訪行程普遍被美國政府與軍方所反對，但今年3月剛出訪台灣，並且宣稱將在9月再次來台的美國前國務卿蓬佩奧，25日在推特發文支持裴洛西訪台，還公然表示，「裴洛西，我會陪你一起去（台灣），我雖然被中國禁止，但並不包含熱愛自由的台灣，我們那邊見！」

▼美國前國務卿蓬佩奧。（圖／路透）



對此，葉耀元在其粉絲專頁《葉教授的國際事務學院》發文表示，知道大家看到這種新聞會覺得很爽，或是很好笑，但這件事基本上就是蓬佩奧在嗆裴洛西罷了。因為裴洛西怎麼樣也不大可能跟蓬佩奧一起去訪問台灣。理由有二。

一、葉耀元表示，裴洛西去訪問台灣，基本上是代表民主黨以及美國立法機關，至少名義上一定如此。跟著前共和黨官員甚至是對2024共和黨總統候選提名有興趣的蓬佩奧一起去台灣，「那最後訪問的成果到底要算在誰的頭上？」

二、葉耀元指出，在這種「嗆聲」發言之後，如果裴洛西仍然決定跟蓬佩奧一起去台灣，「那是不是代表裴洛西真的很膽小？這樣他自己的形象怎麼掛得住，甚至會讓民主黨掉票啊！」

對於訪台可能，葉耀元分析，蓬佩奧的推特發言，更增加裴洛西去台灣的機率了。畢竟，之前中共恐嚇美國，裴洛西不去只代表裴洛西以及民主黨政府向惡勢力低頭。現在不去的話，還要加上一條給共和黨期中選舉可以炒作的新聞，「所以以單純的選舉政治的角度來說，單獨去台灣訪問利大於弊。」