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裴洛西訪台恐招中國「回應」　華郵：美軍擬派航母戰機護航

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透

▲裴洛西計劃訪台一事引發北京強烈反對，也讓美國陷入兩難的局面。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計劃8月率團訪台，引發北京激烈反對，也讓美國軍方深感擔憂。《華盛頓郵報》專欄作者羅金（Josh Rogin）透露，美國軍方最近正在制定保護策略，考慮在裴洛西出訪之時，出動航空母艦或戰機保駕護航，但相關政策可能會被中方誤認為具侵略性，影響美中兩國，甚至是美方與其他國家在台灣議題上的合作。

據《華盛頓郵報》報導，羅金坦言，雖然作為民主國家民選領導人的裴洛西，完全有權在不受中方干涉的情況下前往台灣，不過考慮到中國對台灣的威脅升高，裴洛西此行的風險依舊不容忽視。有華府官員透露，中方正就裴洛西訪台一事策劃潛在破壞穩定的回應，但美方不知道北京將會做出什麼事，而且有中國媒體還暗示，共軍可能會派戰機攔截裴洛西的專機。

▲▼中國與台灣。（圖／路透）

▲有鑑於中國對台灣的威脅升高，因此美國擔心，裴洛西來台將讓區域緊張局勢升級，並為美國帶來困擾。（圖／路透）

儘管美國軍方對相關行程深感憂慮，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、參謀長聯席會議主席麥利（Mark A. Milley）等人也呈報了相關情報評估與軍事計劃，但白宮如今也不敢推遲裴洛西的出訪，因為這可能會讓拜登因在台灣問題表現軟弱而受攻擊，並且讓北京誤會，其強硬策略有效，且對美國代表團訪問台灣具有否決權。

按美國國會代表團出訪的程序來看，裴洛西來台之時將會乘搭軍用飛機，不過羅金透露，最近在制定保護策略的美國軍方，考慮出動航空母艦或戰機保駕護航，好在行程中近距離提供空中支援。然而，軍方的計劃也有風險，因為這可能會被中方誤認為是一種侵略，而不是防禦，而且美國的盟友也擔心裴洛西此行是在挑釁，進而影響美方與他們在台灣問題上的合作。

另外，美國官員也擔心，中國政府會對裴洛西來台一事產生誤會，認為拜登政府支持裴洛西訪台，導致美中的緊張關係升級，但事實上華府一直致力於緩解與北京的緊張形勢，而且美國議長擁有自己決定出行的權力，拜登總統無權干涉。報導稱，目前最好的情況是裴洛西與拜登達成協議，讓美國的對外立場一致，而裴洛西也可以考慮讓其他議員代替她出行，以挽回面子。

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