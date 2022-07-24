共機若「伴飛」裴洛西　黃奎博：美軍必護航「擦槍走火」機率高

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

記者任以芳／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出將於8月訪問台灣，不只引起北京強烈抗議，拜登政府和美國軍方傾向不支持。裴洛西之行是否順利？台灣對外關係協會秘書長黃奎博接受媒體訪問也認為，拜登和裴洛西不約而同指向國安問題，可見有軍方顧慮，顯然中共不只採取外交抗議或報復。一旦真的訪台，解放軍機飛越海峽中線機率高，擦槍走火危機將提高。

裴洛西釋出8月計畫訪台消息，根據英國《金融時報》引述消息人士指出，大陸私下警告美國，只要訪台成行，大陸可能對此採取軍事措施（possible military response）。裴洛西本人也回應，「表示基於國家安全，不會說明出訪行程。」

對此，台灣對外關係協會秘書長、政大外交系副教授黃奎博接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，拜登和裴洛西不約而同指向國安問題，可見還有軍方上的顧慮，顯然中共不只是單純採取外交抗議或報復而已。

▲政大外交系副教授黃奎博。（圖／記者任以芳攝）

黃奎博接受《聯合早報》訪問也分析，裴洛西能否成行變數很多，肯定在規劃中，美國政府顯然正在跨部門協調，軍方才會評估風險。

他認為，這次連美國軍方也不太贊成，不排除中美軍方近期加強互動後，解放軍私下對美軍說得很直白，讓美軍相信解放軍必有行動。一旦裴洛西訪台，解放軍飛越海峽中線機率高，假如大陸軍機「伴飛」裴洛西專機，美軍必會護航，擦槍走火的危機升高。

他指出，拜登主動談到軍方有顧慮，等於確定此事正在討論中，最終計畫取消，會被認為屈服中共壓力，對他威信造成傷害。

另外，俄媒《今日俄羅斯》22日報導也分析北京可能採取的報復手段。該新聞標題是「裴洛西的台灣之行可能是美中關係轉折點」，該文章指出，裴洛西訪台會讓華盛頓與北京的關係陷入新低谷。

該報導還預測「北京的制裁手法」，包括裴洛西本人和她的直系親屬，包括在中國大陸有商業往來的丈夫將列入制裁名單。解放軍也可能會有重大的軍事反應。