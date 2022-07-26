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加了整罐Red Bull！超商「夏季隱藏版特調飲」開喝　還有全新咖啡

▲▼全家推出最新冰能量仙女紅茶、宏都拉斯高地小農系列咖啡。（圖／業者提供）

▲超商搶喝夏季隱藏版特調「能量仙女紅茶」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

夏天全新茶飲、全新咖啡來了！有超商特意攜手Red Bull紅牛能量飲推出全新夏季隱藏版特調「能量仙女紅茶」，霸氣倒入整罐火龍果風味能量飲，口感微酸又帶有氣泡感，清涼又消暑，加碼咖啡控要搶喝全新「宏都拉斯高地小農咖啡系列」，有單品美式、拿鐵2種選擇，並祭出限時61折嚐鮮價等喝，7月27日起全門市登場。

▲▼全家推出最新冰能量仙女紅茶、宏都拉斯高地小農系列咖啡。（圖／業者提供）

▲宏都拉斯高地小農咖啡系列限時下殺61折嚐鮮價。

炎炎夏天喝冰涼飲料最過癮，全家私品茶宣布找來Red Bull合作，打造夏季隱藏版特調「能量仙女紅茶」，將仙女紅茶作為基底茶，再倒入整罐Red Bull火龍果風味能量飲，微酸滋味還帶有氣泡感，肯定要搶喝一波，7月27日至9月6日限時開喝。

加碼Let’s Café單品咖啡也推出全新100%單一產區「宏都拉斯高地小農」單品咖啡，其咖啡富含天然果香，口感醇厚滑順，有單品美式、拿鐵2種選擇，且為歡慶新品上市，7月27日至8月9日有限時61折起嚐鮮價等喝。

▲▼ 7-11最新蜂蜜拿鐵、蜂蜜檸檬甜甜圈。（圖／7-11提供）

▲▼ 7-11推出最新蜂蜜拿鐵、香鑽水果茶。

▲▼7-11飲品,「CITY TEA香鑽水果茶 」。（圖／7-11提供）

另，7-11也強勢推出CITY CAFE全新「冰蜂蜜拿鐵」、「熱蜂蜜拿鐵」，嚴選蜜蜂工坊的優質蜂蜜，使用本土荔枝蜜搭配泰國龍眼蜜黃金比例調配而成，每一口都能喝到香醇奶香及甜蜜蜜香，加碼還有這杯「CITY TEA香鑽水果茶」，是以百香果與四季春青茶作為基底，再加入嚴選金鑽鳳梨丁、蘋果丁、柳橙果纖等果肉，口感甜中帶酸，果香十足，清爽又解渴，7月27日起正式開喝。

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