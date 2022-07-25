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不止睡好友妻！馬斯克驚人情史曝　舊愛誕女秒分手「換小17歲嫩妹」

▲▼馬斯克、Google共同創辦人布林（Sergey Brin）及前妻夏納漢（Nicole Shanahan）。（左圖／路透；右圖／達志影像）

▲馬斯克被爆與Google共同創辦人布林的前妻有婚外情，導致他與好友關係破裂。（組圖／路透、達志影像）

記者葉睿涵／編譯

全球首富馬斯克（Elon Musk）被爆與Google共同創辦人兼多年好友布林（Sergey Brin）的妻子發生婚外情，令他豐富又多姿多彩的情史再次成為眾人焦點。馬斯克曾經歷過2段婚姻，還有過多任女友，其中最令人震驚的就是與女歌手格萊姆斯生下女兒同時，又與女下屬誕下雙胞胎，並在分手不到半年就迅速和小17歲的娜塔莎·巴塞特出雙入對。

▲▼馬斯克情史。（圖／翻攝自推特）

▲馬斯克第一任妻子賈斯汀後來成為了一名女作家。（圖／翻攝自推特）

第一任妻子賈斯汀（Justine Musk）：2000-2008

馬斯克在加拿大安省（Ontario）上學時，認識了他的第一任妻子賈斯汀，2人在2000年結婚後搬到美國洛杉磯，並迎來了他們的第一個兒子內華達（Nevada），可惜內華達在10週大的時候就因嬰兒猝死症（SIDS）去世了。

隨後，馬斯克與賈斯汀又接連有了雙胞胎和三胞胎，最終在2008年結束了長達8年的婚姻。馬斯克在與賈斯汀交往期間創立了Zip2.com，賺到了人生的第一個百萬，隨後又在訂婚時創立了X.com，即為後來的Pay Pal。

▲▼馬斯克情史。（圖／翻攝自推特）

▲馬斯克與第二任妻子泰露拉·李利曾2次結婚又離婚。（圖／翻攝自推特）

第二任妻子泰露拉·李利（Talulah Riley）：2010-2016

馬斯克和賈斯汀離婚後，在2010年認識了英國的女演員泰露拉·李利。2人在認識數週後就立刻閃婚，但2人的第一段婚姻僅維持了2年就以離婚告終。2013年，馬斯克宣布與泰露拉·李利復婚，不過隔年他又再次請求離婚，直到2015年才撤回申請。

2016年，泰露拉·李利正式向馬斯克提出離婚，2人糾纏了6年的關係才終於告一段落。然而，離婚後的2人還是常常在公開場合高度稱讚對方，還聲稱他們的關係一直很好，「我們到現在還會繼續互相照顧」。

▲▼馬斯克情史。（圖／翻攝自推特）

▲有傳安柏赫德去年透過代理孕母生下的女兒，生父是馬斯克。（圖／翻攝自推特）

美國女演員安柏赫德（Amber Heard）：2017-2018

安柏赫德與前夫強尼戴普（Johnny Depp）在2016年離婚後，便與馬斯克公開了戀情。儘管2人的情侶關係僅維持了短短1年，但他們至今仍是朋友。安柏赫德與強尼戴普今年在維吉尼亞打離婚官司時，安柏赫德與馬斯克的戀情再次被提起，不過馬斯克並未被傳喚出庭作證，而他事後也在推特寫道，希望大家都能「向前看、繼續前進」。

▲▼馬斯克情史。（圖／翻攝自推特）

▲馬斯克與格萊姆斯共同孕育了1男1女。（圖／翻攝自推特）

加拿大電音歌手格萊姆斯（Grimes）：2018-2021

馬斯克與加拿大電音歌手格萊姆斯在2018年的紐約大都會博物館慈善晚宴（MET Gala）上首次以情侶姿態亮相，隨後在2021年9月宣布分手。2人共同孕育了1男1女，而且2名子女的名字都十分前衛，兒子名為X Æ A-Xii，而女兒名為Exa Dark Sideræl（簡稱Y）。

▲▼馬斯克情史。（圖／翻攝自推特）

▲馬斯克與格萊姆斯生下小女兒後，就自曝在數週前與女下屬齊莉絲誕下一對雙胞胎。（圖／翻攝自推特）

旗下企業高層齊莉絲（Shivon Zilis）：2021年

今年36歲的齊莉絲是馬斯克旗下企業的高層。她出生於加拿大，在耶魯大學獲得經濟學和哲學的學位，並在IBM工作。被外界認為是人工智能領域新星的齊莉絲，在2017年5月加入馬斯克的人工智慧公司Neuralink，擔任運營和特殊項目總監，不過2人的關係一直不被外界所知。

去年11月，馬斯克在推特宣布與齊莉絲誕下一對雙胞胎，才讓2人的關係曝光。更令人驚訝的是，齊莉絲與馬斯克小孩的出生日，距離格萊姆斯透過代理孕母生下的小孩僅早了幾週。

▲▼馬斯克情史。（圖／翻攝自推特）

▲娜塔莎·巴塞特是馬斯克的新歡。（圖／翻攝自推特）

澳洲女星娜塔莎·巴塞特（Natasha Bassett）：2022年

今年5月，馬斯克與比他小17歲的女星娜塔莎·巴塞特，被媒體拍到在法國南部共進午餐。隨後，外界又發現娜塔莎·巴塞特多次進出馬斯克的私人飛機與豪宅，坐實了娜塔莎·巴塞特是馬斯克新女友的身份。

 

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