下周注意！Uber Eats「4時段」暫停外送　Uber也不能叫車

▲Uber Eats萬安演習期間暫停外送服務。（圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

配合國防部規劃「萬安45號演習」將於7月25日至7月28日下午1時30分至下午2時進行，外送平台「Uber Eats」、「Uber」宣布下周有4時段將暫停提供叫車服務以及該區外送、及外帶自取點餐服務，另foodpanda也同步宣布暫停外送時段，提醒民眾要多加注意。

為配合北部、中部、南部、東部及離島地區將分別於 7月25日、7月26日 、7月27日 、7月28日實施萬安演習，實施區域將全面禁止車輛行進等相關民防措施。Uber Eats表示，各區演習日當日下午1時15分至45分將暫停提供該區外送及外帶自取點餐服務，Uber則於各區演習日當日下午1時20分至2時暫停該區叫車服務，業者表示恢復營運後，部分訂單配送恐時間可能會有延遲狀況，造成不便敬請見諒。

另，foodpanda也表示，為因應萬安演習，7月25日至7月28日下午1時15分至2時將於演習區域暫停服務，建議消費者可提前下訂，同時提醒外送夥伴於演習期間應遵守相關規範。如有餐點延遲情形，也請消費者見諒。

▲萬安演習將於7月25日登場。（圖／記者屠惠剛攝）

今年萬安演習北部地區於7月25日實施，包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市與新竹縣；7月26日於中部地區實施，包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市與嘉義縣；7月27日於南部地區實施，包括台南市、高雄市與屏東縣；最後，7月28日則於花東、金門、馬祖與澎湖地區實施。

演習課目包括，各地方政府民防管制中心依防情狀況，執行警報傳遞與發放，輔以「空中威脅告警系統」，發送手機告警訊息，協助通知防空警報；在防空警報發放後，由軍、憲、警及民防值勤人員，引導民眾實施疏散避難及交通管制，並執行各項經建設施搶修、傷患救護等戰災搶救演練。