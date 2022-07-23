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七夕想脫單來台南讓月老神助攻　黃偉哲力邀體驗台南浪漫老派約會

▲迎接七夕，台南市政府文化局推出為期3週的「老派約會三部曲－愛的儀式感」系列活動，黃偉哲市長邀全國民眾來場有「儀式感」的浪漫老派約會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲迎接七夕，台南市政府文化局推出為期3週的「老派約會三部曲－愛的儀式感」系列活動，黃偉哲市長邀全國民眾來場有「儀式感」的浪漫老派約會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接七夕，台南市文化局推出為期3週的「老派約會三部曲－愛的儀式感」系列活動，串連7座月老廟、12間精選飯店優惠、23條專屬約會遊程超過60處景點，以及商家消費優惠，並提供多達千份限量紀念品，還可抽台灣高鐵乘車票券，23日正式開跑，邀請全國朋友今夏來到台南，來場有「儀式感」的浪漫老派約會。

▲迎接七夕，台南市政府文化局推出為期3週的「老派約會三部曲－愛的儀式感」系列活動，黃偉哲市長邀全國民眾來場有「儀式感」的浪漫老派約會。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲迎接七夕，台南市政府文化局推出為期3週的「老派約會三部曲－愛的儀式感」系列活動，黃偉哲市長邀全國民眾來場有「儀式感」的浪漫老派約會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲與文化局長葉澤山、台灣高鐵旅遊事業處副總蕭冠群、7間月老廟宇代表、合作飯店與商家代表、地方民代等，共同出席活動起跑記者會。黃偉哲表示，台南在七夕情人節前夕，為了促成更多美好姻緣，也特地「超前部署」，串連7間月老廟，更特別的是台南月老廟還有各別「分工」，從防小人、牽紅線、協助感情維繫等各面向，全方位守護天下有情人，歡迎大家來台南，讓台南月老成為七夕感情加溫的「神助攻」。

▲迎接七夕，台南市政府文化局推出為期3週的「老派約會三部曲－愛的儀式感」系列活動，黃偉哲市長邀全國民眾來場有「儀式感」的浪漫老派約會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也表示，除了台南七夕嘉年華推出的一系列浪漫活動，農曆七月同時也是鬼月，台南還有當紅的南美館「亞洲的地獄與幽魂」特展，更有許多宮廟，邀請全國民眾來台南，探求好姻緣，也探訪好的文化、古蹟，除了各大月老廟值得探訪外，也可以來拜拜媽祖、王爺、關公，祈得平安順利的農曆七月。

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▲迎接七夕，台南市政府文化局推出為期3週的「老派約會三部曲－愛的儀式感」系列活動，黃偉哲市長邀全國民眾來場有「儀式感」的浪漫老派約會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也特別感謝台灣高鐵公司與南市府攜手合作，與旅宿、旅遊業者合作推出優惠活動，希望今夏有更多好朋友來台南，無論是一日遊、二日遊，甚至是慢活的一周遊，都是很棒的體驗。

▲迎接七夕，台南市政府文化局推出為期3週的「老派約會三部曲－愛的儀式感」系列活動，黃偉哲市長邀全國民眾來場有「儀式感」的浪漫老派約會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2022台南七夕嘉年華「老派約會三部曲－愛的儀式感」，於本週六（7/23）起正式開跑。位於愛國婦人館2樓的【愛的算命Bar】互動體驗展，邀請大家認識人生歷程中5種關於愛的傳統儀式；【愛的八字】台南儀式之旅以穿梭台南7座月老廟為遊程主題，搭配台南特色景點與在地店家限定優惠，有月老神助攻讓你七夕脫單！【來點愛情BAR】 七夕限定早餐吧，邀請超人氣店家戎館、鹿耳晚晚早餐、Kadoya喫茶+店、PEKO PEKO、博仁堂，輪番限定開賣；今年更首度與5間台南微醺店家－鯤島╳Soshow餐酒館、籠裏Bar Lonely、沃隼釀造、民生西藥房、The Sober Foodie食上主義餐酒館聯名，只要在前述7座月老廟完成指定任務，即可換取【No Friends Today】微醺店家聯名活動限量卡。每年廣受好評的【老派約會日】主題活動，也將於8/6周六下午3點，於台南西竹圍之丘文創園區浪漫登場，帶來音樂表演、活動與市集，充分感受老派浪漫氛圍。

▲迎接七夕，台南市政府文化局推出為期3週的「老派約會三部曲－愛的儀式感」系列活動，黃偉哲市長邀全國民眾來場有「儀式感」的浪漫老派約會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局也與台灣高鐵攜手，聯合企劃「搭高鐵台南過七夕」，與台南12家精選飯店及5家旅遊平台合作推出飯店聯票、國旅聯票活動，享加購高鐵全台最低的65折起優惠。此外，於台南七夕嘉年華活動期間，完成指定行動更可享「高鐵乘車券抽獎」活動。

▲迎接七夕，台南市政府文化局推出為期3週的「老派約會三部曲－愛的儀式感」系列活動，黃偉哲市長邀全國民眾來場有「儀式感」的浪漫老派約會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲邀請您用專屬的「儀式感」，譜出甜蜜城市的戀愛風景，在熱情的季節，快來跟台南來場「老派約會」吧！

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七夕脫單台南月老黃偉哲約會

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