董座「10年酒駕7次」！開車睡路中間　第二度拒測將重罰36萬　

▲李姓男子坦承酒駕但拒測，且10年內第二次拒測，面臨36萬罰款 。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖／高雄報導

他真的很敢！高雄市一名男子開車停路中間睡著，員警敲車窗把他叫醒，門一打開就聞到濃濃酒味，他也毫不掩飾表示自己有喝「厚的、薄的都有」，不過他拒測，警方一查發現，他10年內有7次酒駕紀錄，曾有1次拒測，再加上這一次，他得要付出36萬的罰款；另外，危險駕駛行為最高面臨2萬4千元罰款。

22日晚間22時許，員警巡邏行經大舍東路發現一部自小客車跨越停止線停等紅燈，而且綠燈亮起時還沒有行駛，員警上前察看才發現駕駛昏睡，多次敲打車窗才將駕駛喚醒，並要求其將車輛停靠路邊，經過身份盤查，發現駕駛是55歲的李姓男子。

李男下車後很率性的坦承有喝酒，而且「喝很多、厚的薄的都有」，不過他也很直白的拒測，所以員警依照他的行為，現場開處拒測罰單以及危險駕駛及無照駕駛等罰單，並移置保管其駕駛之車輛。警方調查，李姓男子在10年內已經7度酒駕遭到移送，而且曾拒絕酒測。

雖然這次他拒絕酒測，不過依照現行規定，十年內第二次酒駕拒測者需處新臺幣36萬元罰緩，並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕照(三年不得考領)及施以道路交通安全講習。另其非遇突發狀況於車道中暫停，為危險駕駛行為，依違反道路交通管理處罰條例第43條，可處新台幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月及施以道路交通安全講習。

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