　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

董座「10年酒駕7次」！開車睡路中間　第二度拒測將重罰36萬　

▲李姓男子坦承酒駕，不過拒測，面臨36萬罰款 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李姓男子坦承酒駕但拒測，且10年內第二次拒測，面臨36萬罰款 。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖／高雄報導

他真的很敢！高雄市一名男子開車停路中間睡著，員警敲車窗把他叫醒，門一打開就聞到濃濃酒味，他也毫不掩飾表示自己有喝「厚的、薄的都有」，不過他拒測，警方一查發現，他10年內有7次酒駕紀錄，曾有1次拒測，再加上這一次，他得要付出36萬的罰款；另外，危險駕駛行為最高面臨2萬4千元罰款。

22日晚間22時許，員警巡邏行經大舍東路發現一部自小客車跨越停止線停等紅燈，而且綠燈亮起時還沒有行駛，員警上前察看才發現駕駛昏睡，多次敲打車窗才將駕駛喚醒，並要求其將車輛停靠路邊，經過身份盤查，發現駕駛是55歲的李姓男子。

李男下車後很率性的坦承有喝酒，而且「喝很多、厚的薄的都有」，不過他也很直白的拒測，所以員警依照他的行為，現場開處拒測罰單以及危險駕駛及無照駕駛等罰單，並移置保管其駕駛之車輛。警方調查，李姓男子在10年內已經7度酒駕遭到移送，而且曾拒絕酒測。

▲李姓男子坦承酒駕，不過拒測，面臨36萬罰款 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

雖然這次他拒絕酒測，不過依照現行規定，十年內第二次酒駕拒測者需處新臺幣36萬元罰緩，並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕照(三年不得考領)及施以道路交通安全講習。另其非遇突發狀況於車道中暫停，為危險駕駛行為，依違反道路交通管理處罰條例第43條，可處新台幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月及施以道路交通安全講習。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
鬼月來了！陰帝普渡三公警告：「6姓氏」注意抓交替　13禁忌曝
加薪了！台塑集團調薪4.5% 　每位員工月薪達近5.8萬
LIVE／滷味攤老闆遭狙殺斃命　BMW男疑見一場景埋殺機
快訊／大腸桿菌超標！「龜記」、「波囍」遭開罰
快訊／枋寮殯儀館旁重大車禍！廂型車砂石車相撞慘狀曝　2人命危
女董住內湖上億豪宅　建商「少做一事」害她罹病
立院國父遺像被水杯砸破　修復要花115萬
慎入！高雄千萬透天厝淪鼠窩　鄰居半年圍捕148隻抓狂
快訊／車子尋獲！　BMW男3槍爆頭滷味攤老闆逃逸
快訊／馬斯克被爆睡好友妻下跪　本尊回應了！
ET民調／陳其邁支持度55.6%！　領先柯志恩達29%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

坤輿黑衣保全超殺LOGO曝！至少70人動手施暴　警依組織犯罪重辦

台64單向封閉！聯結車「折甘蔗」3車拋錨　拚下午1時前恢復交通

快訊／枋寮殯儀館旁重大車禍！廂型車砂石車相撞慘狀曝　2人命危

董座「10年酒駕7次」！開車睡路中間　第二度拒測將重罰36萬　

浪貓突竄出！中和男方向盤一打連撞10機車…無奈「我全賠」

慎入！高雄千萬透天厝淪恐怖鼠窩　鄰居半年圍捕148隻抓狂了

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆　車棄山區逃逸

18歲男帶2屁孩組球棒隊討債　聽到「一句話」秒嚇壞拔腿跑

女董花上億住內湖豪宅卻罹病！建商「少做一事」害她2年睡不好

快訊／隧道口追撞工程車！聯結車「折甘蔗」　台64東2.7K全線封閉

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

4台汽車齊躲橋墩下躲太陽　騎士手一攤：吸血鬼開車？

坤輿黑衣保全超殺LOGO曝！至少70人動手施暴　警依組織犯罪重辦

台64單向封閉！聯結車「折甘蔗」3車拋錨　拚下午1時前恢復交通

快訊／枋寮殯儀館旁重大車禍！廂型車砂石車相撞慘狀曝　2人命危

董座「10年酒駕7次」！開車睡路中間　第二度拒測將重罰36萬　

浪貓突竄出！中和男方向盤一打連撞10機車…無奈「我全賠」

慎入！高雄千萬透天厝淪恐怖鼠窩　鄰居半年圍捕148隻抓狂了

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆　車棄山區逃逸

18歲男帶2屁孩組球棒隊討債　聽到「一句話」秒嚇壞拔腿跑

女董花上億住內湖豪宅卻罹病！建商「少做一事」害她2年睡不好

快訊／隧道口追撞工程車！聯結車「折甘蔗」　台64東2.7K全線封閉

李坤城：選舉主軸不能只打垃圾山　侯友宜讓市民看不到願景

悍將「全面攻戰」主題日八月中登場 「衝鋒迷彩」球衣亮相

呂秋遠／林志穎遇救命恩人逃死劫　救人先把法律放一邊

民調57%碾壓林佳龍　侯友宜：四年前承諾兌現的一年

最複雜村名！北京「爨底下村」第1個字怎麼唸...就難倒眾人

包．開箱／Roger Vivier新圓弧扣超優雅！　秋冬緞面水鑽包必入

台南善化東關頂街聯合里活動中心動土　黃偉哲：未來是非常好的休閒空間

新竹棒球場瑕疵連環爆！　市府提「重點5大缺失」改善計畫

特斯拉電動皮卡車終於要上市！馬斯克宣布：有望明年夏季開始交車

台塑38年最大加薪來了！調幅4.5% 　平均漲2496元

社會熱門新聞

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

約人妻慶生　小王當蛋糕要吹蠟燭

快訊／台中滷味攤老闆遭3槍爆頭不治　警曝2嫌犯案動機

台中攤商遭爆頭　警鎖定特定人車

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆

師誘5生簽約絕對服從　考差就性懲罰

上億豪宅泳池隔音差　女董2年睡不好提告

連傷5球員　新竹球場挨諷「地獄球場」

女騎士胸揹8月嬰遭撞飛！駕駛恍神撞7機車

台南水塘雙屍案死因生前落水

33年前全家遭滅門　真凶竟是奪7命殺人魔

高雄柴山轎車翻覆　一家五口嚇壞

獨／中研院電訪員怒了！超時加班費、6%勞退都沒給

千萬透天厝淪恐怖鼠窩　半年圍捕148隻

更多熱門

相關新聞

送行者「後面搞鬼」　大縫全開掉出一整盤

送行者「後面搞鬼」　大縫全開掉出一整盤

瞎忙一通！高雄市兩名男子共乘一部轎車，因為未繫安全帶被警方攔查，眼尖的員警就看到副駕駛座的乘客，急著把手放背後，結果一個物品就從椅縫中掉了出來，竟然是一個「K盤」，他們才坦承自己使用毒品。

三重男5度酒駕！　無照撞死保全竟先開去停車

三重男5度酒駕！　無照撞死保全竟先開去停車

他「喝醉躺路邊睡」下秒遭計程車輾斃

他「喝醉躺路邊睡」下秒遭計程車輾斃

失戀男半夜喝酒兜風　見警心虛撞分隔島

失戀男半夜喝酒兜風　見警心虛撞分隔島

高雄捷運沒冷氣！天龍人狂酸「預防性節電」　

高雄捷運沒冷氣！天龍人狂酸「預防性節電」　

關鍵字：

高雄岡山彌陀酒駕拒測危險駕駛

讀者迴響

熱門新聞

福原愛帶走家人失聯1天爆「已回日本」！江宏傑行蹤曝

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

全球首富馬斯克睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

李沛旭曬辣妻薄紗睡衣照　鬆口相識過程：我沒搭訕過

《營業中》2.0版爆「大咖金鐘主持人」加入！

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

林志穎老婆首發文！　坦言「看不實消息很難過」

主播「拍照手勢」像私密處挨轟不雅觀

「明年房市泡沫破裂！」　學者點名這些區跌價最慘逾3成

約人妻慶生　小王當蛋糕要吹蠟燭

林志穎「臉腫到認不出」！大哥驚嚇奔醫院

林志穎車禍「腫臉照」瘋傳家人：不生氣　救命恩人無奈揭委屈

重回林志穎自撞路段　他開自駛「清晰畫面曝光！」

更多

最夯影音

更多
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面