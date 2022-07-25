三重男5度酒駕！　無照撞死保全竟先開去停車

記者張靖榕／綜合報導

新北三重區從事科技業的40歲男子吳維軒24日凌晨無照酒駕，開出「台北科技城園區」地下停車場時撞死50歲的蔡姓保全，之後不僅第一時間未下車察看，還把車開回停車場再徒步報警，蔡男傷重不治。警方查出吳男不僅酒測值0.58毫克，還已是第五度酒駕，依公共危險致人於死罪送辦。

▲吳男酒後開車撞死三重台北科技城園區保全。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，蔡姓保全當天凌晨0時拉水管要澆花，發現水管破損後帶著膠帶、剪刀蹲在地下停車場車道口修補水管，此時吳男駕駛黑色休旅車要駛離地下停車場，從車道開出時未發現蔡男，沒有減速就直接撞上輾過，蔡男當場倒地重傷。

吳男酒駕撞倒人後為躲刑責，還先將車輛停回地下室後，才步行返回車道口查看，不過此時已有園區其他保全趕來，並打119和110報警叫救護車，但蔡男送醫仍重傷不治。





▲▼蔡姓保全修補水管慘被酒駕的吳男撞倒輾過。（圖／記者游宗樺攝）

警方實施酒測發現，吳男酒測值高達0.58，撞死人被帶回警局還很快睡著。

《自由時報》報導，警方調查吳男家住林口，去年在家中喝酒後開車前往桃園龜山，遇警方攔查，酒測值0.5，因是四度酒駕，將駕照吊扣到2024年，結果吳男竟又無照酒駕還撞死人。

吳男辯稱與朋友聚會完離開三重好樂迪，打算把車開出停車場叫代駕，誰知撞死人。然而警方判斷吳男是酒駕累犯，不採信說法，依公共危險致人於死罪送辦外，依無照駕駛開罰2.4萬元。