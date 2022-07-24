高雄捷運沒冷氣！天龍人狂酸「預防性節電」　高捷公司回應了

▲高雄捷運高架月台沒有冷氣。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

太平洋高壓持續發威，全台天氣高溫炎熱。一名從北部到高雄遊玩的民眾就在PTT發文表示，「高雄捷運沒有冷氣？？」一票網友狂酸是「預防性節電」、「民主的自然風」。對此，高捷公司表示，列車車溫度均能維持在舒適的24度，仍會視天候狀況機動性調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友在PTT發文問卦，「高雄捷運沒有冷氣？？」。（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，「昨天從台北下來高雄玩，想說今天要搭捷運去旗津，結果一進捷運站，殺小，沒有冷氣，也沒有空調的樣子，是怎樣，心裡上的暖就算了，連體感都這麼暖，超級可悲」。

底下網友也狂酸，「民主的風」、「預防性節電啊 先習慣停電的情況 多暖心」、「暖哪需要冷氣」、「開冷氣就不暖了 是要講幾次」、「幹嘛開冷氣吹蚊子」、「有冷氣也沒有電啊，在那叫什麼」。

不過也有網友表示，「不爽不要坐」、「文湖線月台也沒冷氣阿」、「新北環狀線也沒有阿，你怎麼沒出來罵」、「心靜自然涼」、「不開就虧錢了 開了虧更多」、「捷運是給外縣市人坐的 高雄人都開車騎車 所以高雄人根本無感好嗎」、「高捷要看站 有些真的直接不開的」。

▲高雄捷運車廂內仍維持24度適溫。（圖／記者許宥孺攝）

對此，高雄捷運公司表示，高捷捷運自2008年營運通車以來，歷經各項營運成本高漲，如基本工資、電價及各類維修備品費用等均漲幅驚人，並受疫情影響運量大幅下降，均造成營運沈重的負擔，幸賴高雄市政府長期的大力協助，及高捷公司秉持企業社會責任，14年來靠落實節能省碳、積極開源節流、多角度經營增加收入，以弭平本業票收之虧損。

高捷公司指出，基於服務旅客及考量公司營運，目前參考各站旅運狀況滾動式調整空調運轉時間，且搭配月台環風扇配合運作，期望維持一定的服務品質，月台區部分離峰時段或許無法盡如人意，但搭乘捷運最主要的列車車溫度，均能維持在舒適的24度，非常感謝民眾的寶貴意見，高捷公司仍會視天候狀況機動性調整。