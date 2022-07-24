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失戀男半夜喝酒兜風　見巡邏車心虛失控...撞分隔島再栽進草叢

▲▼台南一名張姓男子因失戀半夜喝酒開車兜風，不料卻因為遇見巡邏員警，一時心虛擦撞分隔島後，在一頭栽進草叢中。（圖／翻攝自社會世文）

▲台南一名張姓男子因失戀半夜喝酒開車兜風，不料卻因為遇見巡邏員警，一時心虛擦撞分隔島後，再一頭栽進草叢中。（圖／翻攝自社會事新聞）

記者林悅、林冠吟／台南報導

台南警第四分局育平派出所24日凌晨執行巡邏勤務時，路過安億路億載金城附近時，發現對向車道有一輛轎車自撞，輛台車幾乎被路旁草叢吞沒，因而趕緊上前處理，不料卻發現22歲的張姓男子酒駕上路，酒測值達0.15mg/L，當即也依公共危險罪將張男送辦。

警方表示，24日凌晨3時許執行巡邏勤務時，行經安億路億載金城時發現對向轎車自撞衝進路邊樹叢，趕緊上前查看，同時也依規定對駕駛張男進行酒測，赫然發現張男為酒後駕車，酒測值達0.15mg/L，立即將張男以公共危險罪名將他帶回送辦。

▲▼台南一名張姓男子因失戀半夜喝酒開車兜風，不料卻因為遇見巡邏員警，一時心虛擦撞分隔島後，在一頭栽進草叢中。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南一名張姓男子因失戀半夜喝酒開車兜風，不料卻因為遇見巡邏員警，一時心虛擦撞分隔島後，再一頭栽進草叢中。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南一名張姓男子因失戀半夜喝酒開車兜風，不料卻因為遇見巡邏員警，一時心虛擦撞分隔島後，在一頭栽進草叢中。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，張男酒後開車上路的原因是因為失戀，才會想開車到安平附近散心，不過張男行經該路段的轉彎處發現，警車正在執行巡邏勤務，一時心虛先是失控擦撞分島後，再一頭栽入億載金城護城河旁的公園。

對此，第四分局分局長王子雄表示，因應暑假到來及疫情逐漸解封，為避免危險駕車罔顧用路人安全，分局也會將觀夕平臺、戀愛廣場及億載金城等處列為執法重點，6月迄今已在轄內觀夕平臺等處取締危險駕車3件4人，其中3人另刑法公共危險罪併案移辦。 另外為取締改裝噪音車輛，常不定時結合環保、監理機關執行聯合稽查，以遏止歪風漫延，呼籲民眾注意行車秩序，維護行車安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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