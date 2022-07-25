馬斯克睡「Google共同創辦人妻」！財經網美驚：8點檔都不敢這樣演

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

外媒近日披露，全球首富馬斯克（Elon Musk）和Google共同創辦人布林（Sergey Brin）的妻子夏納漢（Nicole Shanahan）外遇。消息曝光後，讓財經網美胡采蘋訝異表示，「我是看到了什麼！X視八點檔都不敢這樣演！」

根據《華爾街日報》報導，馬斯克去年12月與夏納漢到巴塞爾邁阿密海灘藝術展遊覽，後來更犯下朋友妻不可戲的孽行。馬斯克給布林帶上一頂大綠帽後，報導指出他在一場派對上，單膝下跪求對方原諒，不過兩人關係已經難以修復。

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根據《紐約郵報》，馬斯克的電動汽車公司特斯拉在2008年陷入危機，當時就是多年好友布林提供了50萬元美金（約新台幣1510萬元），讓他成功解決迫在眉睫的財務危機，結果現在卻成為對方婚姻中的「小王」。

▲布林（右）、夏納漢（左）。（資料照／達志影像）

對此，胡采蘋就在臉書粉專「Emmy追劇時間」上貼文，直呼「全球首富特斯拉創辦人馬斯克成了小王！」布林年初得知老婆與馬克斯有染後，憤而提出離婚。對於馬克斯和夏納漢發生「世間情」，胡采蘋也直喊，八點檔都不敢這樣演！

根據《商業內幕》，48歲的布林與37歲的夏納漢於2018年11月祕密結婚，不過去年12月就已分居，兩人育有一名3歲女兒。綜合《彭博》、《人物》報導，法庭文件顯示，布林於今年1月向加州高等法院申請和夏納漢解除婚姻關係，原因是兩人存在「無法和解的意見分歧」。

不過，如今則爆出兩人婚姻破裂是因馬斯克介入，讓外界震驚。事實上，布林高居全球富豪榜第6名，身家達940億美元（約新台幣2兆7933億元），離婚後資產如何分配格外受到關注。

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