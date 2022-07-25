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綠帽苦主Google共同創辦人逆襲！　怒拋售馬斯克公司大筆投資

▲▼ 。（左圖／路透）

▲馬斯克偷吃恩人兼多年好友的妻子，慘被商業逆襲。（左圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）背叛多年好友、全球第10大富豪、Google共同創辦人布林（Sergey Brin），和他的妻子夏納漢（Nicole Shanahan）有染。布林發現後除了憤而提出離婚外，更在商業上進行逆襲，一舉拋售所有馬斯克多家公司的個人股票和投資。

現年48歲的全球第10大富豪布林是Google共同創辦人，多年前與馬斯克相識後，兩人變得相當要好，馬斯克更常常到他家作客，與家人都相當熟悉。馬斯克還說過多年來定期會到布林在矽谷的房子過夜。

馬斯克創辦特斯拉，並建立太空探索技術公司（SpaceX）圓火星探索的夢，但築夢的困難讓2家公司都曾瀕臨產，加上金融危機爆發，使得當年馬斯克的處境非常艱辛。布林眼看好友即將夢碎，決定掏出50萬美元（約新台幣1500萬元）幫助馬斯克，當作是對他與公司的投資，是他的幫助讓馬斯克有了再拚下去的資源。

為了看好並支持SpaceX，布林還在2015年與多個創投資金合資挹注10億美元（約新台幣299億元），成為公司大股東之一。馬斯克在同年將特斯拉第一批休旅車其中一台贈送給布林，顯示兩人交情極好；然而一切都在馬斯克給他戴綠帽出糗後破裂。

布林對財務顧問下達命令，出售對馬斯克公司的個人投資，目前尚未有具體金額，但預計會是一筆大數目。

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