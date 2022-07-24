難掃柯文哲陰影？黃珊珊：陳時中也是「獨立個體」　選舉要自己負責

▲黃珊珊出席《黃珊珊：33個人生故事》新書分享會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中於23日評論台北市副市長黃珊珊，提及對方雖有行政經驗，但因為台北市長柯文哲未來要選總統，黃珊珊恐怕會一直在柯文哲的陰影下，使台北市變成選舉工具，施政出現「多頭馬車」狀況。對此，黃珊珊24日下午回應，陳時中也是獨立的個體，「我也不覺得他後面有民進黨，就會多頭馬車。」

黃珊珊24日下午出席《黃珊珊：33個人生故事》新書分享會，並且於會後接受媒體訪問。由於陳時中於同天上午舉辦《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》新書發表會，使外界認為兩人有較勁意味，而黃珊珊則說，自己的簽書分享會已經籌備2個月，沒有要跟誰較勁的問題，且這是個人心得分享。

關於柯文哲稱黃珊珊從政20年沒有負評、仇恨值低，是未來參選的優勢？黃珊珊表示，做好自己該做的事情，不要去製造社會對立，台灣是很美好的社會，從政的人應讓這些更美好，可是每天都用仇恨或對立，她認為這件事是不正確的，所以應去宣揚好的事情、分享美與善良的事情，不管是否在選舉，都不該用仇恨製造對立。

另外，針對陳時中23日評論，倘若黃珊珊當選台北市長，會被選總統的柯文哲指指點點，造成施政多頭馬車？黃珊珊回應，「陳時中也是獨立的個體吧！我也不會覺得他後面有民進黨，就會多頭馬車，不是嗎？」做好自己該做的事，每個人都是獨立個體，「我覺得要選舉，不管是誰都是自己負責。」