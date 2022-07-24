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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時代力量七週年黨慶席開60桌　縣市首長參選人同台展現團結

▲▼時代力量24日中午在大直典華舉辦「改變持續，與力同行」七週年黨慶暨感恩餐會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量舉辦「改變持續，與力同行」七週年黨慶暨感恩餐會。（圖／時代力量提供）

記者林銘翰／台北報導

時代力量24日舉行七週年黨慶暨募款餐會，黨主席陳椒華表示，時代力量今年在基隆市、苗栗縣、屏東縣推出縣市首長參選人，希望將穩健踏實的問政基礎轉化成執政的能量，更有力、有效地落實理念；前立委黃國昌則說，時代力量會努力讓台灣成為更美麗的地方，讓下一代看得到未來。

時代力量中午在大直典華舉辦「改變持續，與力同行」七週年黨慶暨感恩餐會，席開60桌，與會者包括立法院秘書長林志嘉、政治大學地政系教授徐世榮、綠色逗陣之友會理事長陳師孟、新加坡駐台北商務辦事處主任張智恩等人。

陳椒華致詞時表示，這次募款餐會的主軸是「改變持續，與力同行」，時代力量走過這7年，一路上面臨很多挑戰，但是時代力量始終謹記著創黨的初衷，以及身上揹負的責任與社會期待，努力堅守政黨的主體性，始終抱持著捍衛台灣主權、嚴格監督施政的態度。

陳椒華指出，面對諸多台灣社會迫切需要關注的議題，包括國家主權、居住正義、勞工權益、兒童及青少年權益、環境保護、交通改革、犯罪被害者保護、性別平權等法案與政策，時代力量3位立委與各地方議員都全力守護，持續推進。

時代力量表示，這次黨慶餐會的所有捐款，將會用在新任參選夥伴的選舉保證金，希望讓新世代投入地方政治，能夠獲得更多支持，時代力量誠摯感謝各界朋友的協助與支持，未來希望讓更多優質的候選人投入地方政治，獲得更多支持。

▲▼時代力量24日中午在大直典華舉辦「改變持續，與力同行」七週年黨慶暨感恩餐會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量3名縣市首長參選人同台展現團結。（圖／時代力量提供）

陳椒華說，截至目前為止，包含現任議員及首長參選人在內，時代力量一共推出56位地方公職參選人，大家將接力延續過去累積的經驗與成果，從中央到地方齊心協力，在各項議題上持續耕耘，一步一步落實理念。

陳椒華認為，今年對時代力量來說，是別具意義的一年，時代力量決定再向前一步，不只是要持續監督市政、為民發聲，更將邁向新的里程碑，因此基隆市、苗栗縣、屏東縣推出縣市首長參選人，希望將穩健踏實的問政基礎轉化成執政的能量，更有力、有效地落實理念。

陳椒華也說，時代力量也期盼這些首長參選人、現任議員能夠擔任開路先鋒，扛著時代力量堅實問政的招牌、肩負革新的重任，帶領時代力量的夥伴開創出嶄新的地方政治面貌。

另外，黃國昌則透過影片表示，感謝大家一路以來對時代力量的支持，2020年109萬張選票的託付，代表民眾對公平正義價值的追求與支持。

黃國昌強調，未來在台灣努力的道路上，時代力量將繼續努力，讓台灣成為更美麗的地方，讓下一代看得到未來，預祝時代力量七週年黨慶活動圓滿順利，一起繼續為台灣打拚。

時代力量表示，這次黨慶餐會的所有捐款，將會用在新任參選夥伴的選舉保證金，希望讓新世代投入地方政治，能夠獲得更多支持，時代力量誠摯感謝各界朋友的協助與支持，未來希望讓更多優質的候選人投入地方政治，獲得更多支持。

▼時代力量黨主席陳椒華。（圖／時代力量提供）

▲▼時代力量24日中午在大直典華舉辦「改變持續，與力同行」七週年黨慶暨感恩餐會。（圖／時代力量提供）

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