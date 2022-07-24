林佳龍的「最大靠山」終於要來了　蘇貞昌明後到新北舉行便當會

▲民進黨新北市長參選人林佳龍參拜林口竹林山觀音寺。（圖／林佳龍競選辦公室提供）



記者林銘翰／新北報導

民進黨新北市長參選林佳龍24日透露，行政院長蘇貞昌已經安排在明、後連續2天舉行便當會，聽取自己與37位民進黨新北市議員參選人的意見，鼓勵大家能夠連競選，蘇貞昌也會安排他們兩人私底下到「秘境」走走看看，了解新北市從過去、現在到未來的建設發展。

林佳龍23日表示，蘇貞昌在擔任台北縣長時期政績卓著，相當支持新北建設，是自己競選的最大靠山，蘇貞昌認為他的選情精彩可期，大有可為。

林佳龍上午在民進黨新北市議員賴秋媚、何淑峯、陳科名、前民進黨立委李顯榮、呂孫綾等人的陪同下，前往新北市林口參拜竹林山觀音寺。

林佳龍會後受訪時表示，他很感謝蘇貞昌真的是行動派，「他那天在接見我之後就馬上安排，要跟37位市議員參選人便當會」，時間點訂在明天跟後天，蘇貞昌將會聽取大家的意見，鼓勵大家能夠聯合競選。

林佳龍強調，自己要感謝蘇貞昌以行動來做「桶箍」，把新北市所有的母雞跟小雞聚集在一起，形成一個最強的競選團隊。

林佳龍指出，蘇貞昌還當面跟他說，他過去在擔任台北縣長、行政院長的時候，自己有很多秘境的景點，有機會可以安排兩人私底下走走看看，了解新北市從過去、現在到未來的建設發展。

林佳龍認為，蘇貞昌不管是競選還是施政的經驗，都在在指導參政者要做人民的靠山，所以蘇貞昌就是他的後盾，大家要一起做人民的靠山，當人民遇到問題、無處申訴的時候，包括恩恩案、很多過勞的公務員發生悲劇等，政府都要做人民的靠山，「我會有肩膀來扛起保護人民的責任」。