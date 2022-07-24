林佳龍指新北警民比六都負擔最重　治安出現問題是警察過勞

▲民進黨新北市長參選人林佳龍參拜林口竹林山觀音寺。（圖／林佳龍競選辦公室提供）



記者林銘翰／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍24日指出，新北市的警民比是六都負擔最重，過去他爭取警政署增訓5000位警察人力，新北市卻以財政能力有限拒接新培訓的警力，「為什麼治安出現問題，就是警察過勞」，未來他會比新北市長侯友宜更關心、維護、爭取警察的權益。

林佳龍上午在民進黨新北市議員賴秋媚、何淑峯、陳科名、前民進黨立委李顯榮、呂孫綾等人的陪同下，前往新北市林口參拜竹林山觀音寺。

林佳龍會後受訪時表示，他在先前傾聽新北市民心聲的時候，大家都覺得新北市如果要升格又升級，就是要把交通建設做好，特別是環狀捷運路網的時代來臨，怎麼樣把人車路、雲聯網、智慧交通做好，「所以這個時機新北市最需要一個懂交通、也重視交通建設的市長」。

林佳龍指出，侯友宜最近剛以警職退休，大家才突然發現現在的新北市長、以前的新北市副市長都是警察身份，「不是一般的政務官或民選的首長，而是警察的身份」，所以他認為不只是要有警察經歷的人來當市長，下個階段需要交棒給一位以交通為專業的人。

林佳龍強調，自己非常重視警察，過去他在擔任台中市長的時候，有關交通在內的所有警消工作，台中市政府都編列很多預算，包括警消人員的健保、檢查補助，以及廳舍、設備增建或提高品質，「這個部分是新北市現在最嚴重的問題，為什麼治安出現問題，就是警察過勞」。

林佳龍說明，新北市的警民比是六都負擔最重，過去他曾經爭取警政署增訓5000位警察人力，警政署在2年前已經培訓完成，新北市卻以財政能力有限為由，拒接、不增列這些新培訓的警力，反之桃園市則接受900位。

林佳龍認為，這就是現在新北市治安出現問題的原因，因為警察真的過勞，單以去年的數據來講，因為值勤傷亡的警員高達70幾位，這個需要從根本來解決問題，未來他會比侯友宜更關心、維護、爭取警察的權益，因為唯有警察做好治安的工作，人民的生命、財產跟安全才可以得到保障。