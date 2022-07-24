烏克蘭驚爆：普丁出訪伊朗「派的是替身」！　這行為不一樣了

▲俄羅斯總統普丁健康狀況成為外界關注焦點。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）宣稱，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）上週出訪伊朗參加峰會，很有可能是派替身出席。消息指出，普丁的走路速度似乎變快，也更加警惕。

綜合太陽報、每日星報等報導，普丁此次出訪伊朗，是俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來所進行的第二次海外出訪，期間會見伊朗領導人與土耳其總統艾爾段，引發國際社會關注。不過有烏克蘭消息指出，普丁這次出訪伊朗時，走路速度似乎變得更快，也比先前出席公開場合時變得更加警惕。

布達諾夫向烏克蘭新聞媒體1+1頻道透露，對於普丁充滿活力的樣貌感到懷疑，「請看看普丁從飛機上走下來的那一刻，這到底是不是普丁？」

▲普丁出訪伊朗是對烏克蘭開戰後的第二次海外出訪。（圖／達志影像／美聯社）

今年5月，反對普丁的Telegram用戶「General SVR」宣稱，普丁正在接受手術，秘密安排替身，若有必要將隨時頂替普丁本人，且事前已錄製普丁出席會議、簽署法律文件的畫面，讓外界認為他依舊在正常工作。

其實普丁曾於2020年承認，克里姆林宮確實在2000年代初期提議安排替身計畫，主要考量當俄羅斯遭受恐怖襲擊時，替身應該代替普丁本人現身有潛在危險的場合，但這項提案被他否決。

普丁健康狀況近來是外界關注的焦點之一。面對相關傳聞，美國中央情報局長伯恩斯（Bill Burns）本月20日罕見澄清謠言指出，沒有情報顯示普丁健康不穩或狀況不佳。克里姆林宮也駁斥普丁健康狀況不佳的謠言。

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