普丁走路「右臂僵直」被疑中風！專家曝KGB內幕　竟是殺手本能

記者吳美依／綜合報導

俄國總統普丁走路時，左手臂隨著步伐自然擺動，右手臂卻始終保持僵直狀態，引發揣測。一些醫學專業人士研判，這可能是中風或帕金森氏症的跡象，但荷蘭研究人員卻指出，這可能是他長年接受前蘇聯國家安全委員會（KGB）「殺手」訓練的本能表現。此論文發表在《英國醫學期刊》（The BMJ）。

▲普丁特殊走路姿態受到各界熱議，專家認為可能是KGB特務訓練的結果。（圖／達志影像／美聯社）



據傳，普丁曾在KGB擔任特務16年，奈梅亨大學（Radboud University）神經學教授布盧姆（Bastiaan Bloem）長期透過YouTube影片分析普丁走路姿態，直到看過KGB訓練手冊後，才得出這個驚人結論。

布魯姆及研究團隊表示，「根據這本手冊，KGB特務被指示把武器置於右手臂靠近胸口的地方，只靠另一側、通常是左側前進……能夠在面對敵人時，用最快速度拔槍。」

研究團隊將這種走路姿態命名為「槍手步法」，他們研判，普丁特別的走路姿勢「可能是行為適應的結果，來自KGB或者其他形式的武器訓練。」

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