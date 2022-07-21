普丁身體狀況首曝光！CIA：他太健康了　「他很清楚自己正在開戰」

▲CIA局長透露，俄羅斯總統普丁的身體「太健康」了。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

自烏俄戰爭爆發以來，俄羅斯總統普丁健康狀況亮紅燈的傳言就甚囂塵上，不少人懷疑這名政治強人可能罹患了失智症、帕金森氏症及癌症。不過，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯在當地20日接受採訪時，罕見地澄清了相關謠言，表示普丁的身體其實是「太健康」了，而且他也非常清楚自己正在發動一場殘酷的戰爭。

綜合外媒報導，伯恩斯（Bill Burns）20日在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）接受採訪時表示，目前CIA沒有接獲情報，顯示普丁的健康狀況惡劣或不穩定（unstable），反之這名克里姆林宮主人的身體狀況「太健康」了。伯恩斯話語一出，立刻引來了哄堂大笑，不過他也迅速補充，這不是正式的情報判斷。

▲CIA局長伯恩斯坦承，自己至今都無法猜測普丁的想法。（圖／達志影像／美聯社）

伯恩斯也指出，目前已高齡70歲的普丁，不單只是身體健康，而且他也非常清楚自己正在發動一場殘酷的戰爭。曾擔任駐俄大使的伯恩斯坦言，儘管他過去20多年來一直在觀察和與俄羅斯領導人打交道，不過他至今依舊很難猜測普丁的想法。

他形容，「普丁信奉的是『控制、恐嚇和報復』，並認為讓國家恢復成為大國，是俄羅斯領導人的使命，因此要在周邊地區重建勢力範圍，並控制烏克蘭。截至我去年11月最後一次與普丁會晤為止，這名領導人都沒有試圖否認想在烏克蘭開戰的計劃，我這些年甚至還聽說，普丁曾在私下聲稱，烏克蘭根本不是一個真正的國家」。

美國估計俄羅斯自烏俄戰爭爆發以來，已失去1.5萬名士兵，另有4.5萬名士兵受傷。報導稱，俄方損失的兵力可能比烏克蘭的傷亡人數更多。雖然俄羅斯與伊朗在能源和歷史上長期以來都處於競爭關係，毫無真正的信任可言，但俄羅斯最近卻罕見地向伊朗採購無人機，顯示俄軍在烏克蘭戰事中受到重挫。