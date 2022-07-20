普丁超慘「罰站乾等」50秒畫面曝光　遭土耳其總統復仇羞辱

▲普丁在大批媒體記者前尷尬等待50秒之後，艾爾段才走進會場。

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁過去多次故意讓外國領導人苦苦等待，其中一位苦主就是土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）。不過如今土耳其上演復仇記，當普丁19日出訪伊朗準備與艾爾段會面時，普丁被晾在會場尷尬罰站長達50秒，期間不斷換邊站，顯得相當焦躁不耐煩。

▲普丁先走進會場，轉頭發現艾爾段沒有立刻跟上。（圖／達志影像／美聯社）

衛報報導，普丁19日大步走進有大批媒體記者在場的會議室，然而身後的艾爾段卻沒有迅速跟上，讓他獨自一人在鏡頭前罰站，時間長達50秒。

依據畫面，普丁等待期間雙手緊握在腹部前方，眼神四處飄移，雙腳卻不斷移動、換邊站，嘴角動來動去，神情顯得相當不耐煩。直到艾爾段出現後，普丁先是點頭聳肩，接著擠出外交式笑容，接著與艾爾段握手。

中東媒體機構國家新聞記者卡拉姆（Joyce Karam）分析，這是艾爾段的甜蜜復仇，因為普丁2020年讓艾爾段在一次會議前等待約2分鐘，而這次「艾爾段讓普丁等了50秒，讓普丁在鏡頭前面顯得疲憊不堪，也說明烏克蘭事件後，局勢出現多大變化」。

報導分析，這一幕對普丁來說有些陌生，因為向來是他讓其他外國領導人等待，有時甚至讓對方等待數小時。部分的人猜測，這或許是個精打細算的心理攻防。

2003年，普丁見英國女王時，他遲到14分鐘；2014年，前德國總理梅克爾與普丁會面前等待4小時15分鐘；2018年，時任美國總統在芬蘭赫爾辛基舉行峰會之前，讓川普等待約45分鐘。