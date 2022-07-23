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骨牌效應！陳其邁走訪美濃「神秘嘉賓」到場　19名里長排開挺

▲陳其邁23日前往美濃，里長一字排開相迎 。（圖／地方中心翻攝）

▲陳其邁23日前往美濃，19位里長一字排開相迎 。（圖／地方中心翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

繼日前傳出美濃地區宮廟超過三分之二挺陳其邁後，今（23）日陳其邁趁週末再度來到美濃輔天五穀宮參拜神農大帝，陳其邁除了獲五穀宮張金發主委熱情相迎，現場更有過去挺韓的客家大老羅兆洪與五穀宮所在地，美濃中壇里黃森文里長在內的美濃區19位里長，一字排開表態支持陳其邁連任。

美濃中壇里黃森文里長跟在22日右昌元帥廟表態支持陳其邁的親藍無黨議員朱信強友好，23日與美濃區19里里長共同站出來，表態支持陳其邁，也間接證實了日前在地宮廟超過三分之二倒戈挺陳其邁的說法。客家大老、前縣議員羅兆洪也出席相挺，羅兆洪在2018年時因為與韓國瑜的哥哥相識而挺韓，當時還拒絕陳其邁的拜會，現在親自出席陳其邁參香活動力挺，可謂別具意義。

▲陳其邁23日前往美濃，里長一字排開相迎 。（圖／地方中心翻攝）

▲陳其邁23日前往美濃，市長左邊白襯衫長者就是羅兆洪。（圖／地方中心翻攝）

黃森文里長表示，陳其邁上任以來非常照顧美濃客家鄉親及農民朋友，不論是永安橋改建、美濃湖排水等建設都是盡心盡力，陳其邁規劃推動的「一國中社區一日照中心」讓長輩都能夠在地安老，因此他和美濃19里里長在神農大帝面前，來表態支持挺農民的陳其邁。

繼日前的宮廟倒戈、昨日的大旗美地區親藍議員朱信強，再到今日的美濃19里里長，地方紛紛表態挺邁形成骨牌效應；就有地方人士質疑，不知道柯志恩這次來高雄是當觀光客的還是來選舉的，到現在也沒看過人，只能偶爾在臉書看到她又去哪低調拜訪，也懷疑柯志恩是否能在８月底前達成她所立下的走遍38區宣言，到底是不是選假的。

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