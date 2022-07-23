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全台夯番薯！高雄體感飆42度　百貨推「呷涼地圖」吹冷氣吃冰最爽

▲高雄市長陳其邁最愛吃紅豆牛奶冰。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄市長陳其邁最愛吃紅豆牛奶冰，邀請愛呷冰的民眾到高雄挑戰舌尖上的零度c。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

炎炎夏日熱到快烤焦，這時就得要來碗透心涼冰品解暑氣！高雄市觀光局力推「大港閱冰」系列活動，把全高雄最強冰店一次聚集。也有百貨自行整理「夏日呷涼美食地圖」，讓民眾衝百貨公司吹冷氣消費，也能享受到各式特色冰品。

觀光局日前宣布將推出「大港閱冰」冰品市集嘉年華，預計8月上旬於哈瑪星貿易商大樓前舉行市集活動，要把全高雄最強冰店都聚集於此，活動當天除邀集精選50家特色冰品店家至活動現場設攤，也會規劃趣味活動，民眾不需跑得汗流浹背即可一次滿足、遍嚐高雄具代表性的夏日消暑冰品。愛吃紅豆牛奶冰的陳其邁市長，也邀請全台愛呷冰的民眾來高雄，作伙挑戰舌尖上的零度C。

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▲「FrozenHeart凍心炸冰淇淋」進駐義享時尚廣場，是南台灣百貨獨家品牌。（圖／記者許宥孺攝）

▲「FrozenHeart凍心炸冰淇淋」進駐義享時尚廣場，是南台灣百貨獨家品牌。（圖／記者許宥孺攝）

而趁著這波冰品廝殺戰，義享時尚廣場也整理出夏日呷涼美食地圖，像是「FrozenHeart凍心炸冰淇淋」，是南臺灣獨家進駐百貨商場，剛於7月1日於B2設櫃登場，秉承義式冰淇淋製作工藝，使用新鮮水果與頂級食材製作，創造出兼具美味、安心與質感的絕佳口感；金黃酥脆的外衣，包裹著頂級手工冰淇淋，即日起至24日，凡於櫃位消費滿300元，再加贈輕巧型保冷袋乙個，數量有限，送完為止。

▲▼百貨業者整理「夏日呷涼美食地圖」。（圖／義享時尚廣場提供）

▲2F米拉尼咖啡首推「72%比利時巧克力」。（圖／義享時尚廣場提供）

除了獨特的炸冰淇淋之外，想要悠閒地與三五好友享受清爽的悠閒午后，2F米拉尼咖啡首推「72%比利時巧克力」，在黑巧克力特有的苦甜滋味下，是不能不嚐的舌尖美味。3F奎克咖啡則採用濃郁花生醬融合香醇鮮奶製成綿密冰沙，淋上絲滑的太妃焦糖創造出雙重極致美味的「太妃皮娜冰沙」。以冰淇淋廣受好評的4F莫凡彼餐廳，也於7月31日前推出莫凡彼冰淇淋473ml品脫杯任2盒499元 (原價749元)的好冰成雙優惠，不僅可任選17款經典系列和5款雪酪系列口味，每組再加贈品牌保冷袋乙個，數量有限，送完為止。

▲▼百貨業者整理「夏日呷涼美食地圖」。（圖／義享時尚廣場提供）

▲3F奎克咖啡。（圖／義享時尚廣場提供）

喜愛臺灣道地茶香冰品，就別錯過7F天仁喫茶趣，將其獨賣的913茶王冰淇淋與913茶王巧妙融合，所碰撞出最佳口味的「913茶王冰淇淋奶茶」(大杯170元/中杯125元)；或是B2喫茶趣Togo的「鐵觀音霜淇淋」(特價55元，原價70元)，都是喜愛獨特茶香味的冰品愛好者不能錯過的絕佳滋味。另外，嚴選日本185年歷史的「森半抹茶」作為主原料的御前上茶「宇治聖代雙重奏+雙色霜淇淋」也推出限時特價220元(原價255元)，提供消費者不用出國，也能即刻享用來自台灣與日本的獨有茶香冰品。

▲▼百貨業者整理「夏日呷涼美食地圖」。（圖／義享時尚廣場提供）

▲百貨業者整理「夏日呷涼美食地圖」，夏天吹冷氣吃冰最享受。（圖／義享時尚廣場提供）

想要隨時入口冰品好滋味的民眾，也可以在義享時尚廣場B2美食街品嚐到各式特色冰品。B2 GODIVA「雙重巧克力霜淇淋」推薦價220元，即可享用口感升級的濃醇經典風味。此外，義享卡會員也可使用APP以會員點數10點兌換雪坊優格指定品項買一送一的獨享優惠。在炎炎夏日之下，一起透過舌尖感受沁涼冰品的美好滋味。

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