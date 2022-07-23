獨／龜頭成龜殼！少年雞尻槍痛求診　醫驚「整個都是垢」小心斷根

▲張美玉醫師拿出道具形容當天患者的情況。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市有一名20多歲的男子，從青春期開始就開始自慰，不過每次自慰都會疼痛，最後才來求診，醫師發現他根本從來沒有把包皮推下來過，因為他的龜頭周邊都是垢，感覺就像龜殼，還好沒有因此發生癌病變，最後透過割包皮手術解決了他的困擾。

這名20多歲的男子從青春期開始自慰，不過每次自慰都會痛，所以對於自慰是又愛又恨，但是近期實在是痛到受不了，才來泌尿科診所求醫，收治這名病患的張美玉醫師先是輕輕觸碰之後，發現包皮是可以勉強推下來了，只是一推開之後，就發現「陳年包皮垢」黃色凹凸的布滿龜頭，感覺就成了龜殼，不過還好沒有發生癌病變，最後透過割包皮手術解決了困擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張美玉醫師表示台灣天氣熱，再加上健康教育普及，所以不少父母都會讓孩子進行包皮手術，不過張美玉反而是呼籲家長別太操之過急，她曾經遇過爸媽帶2歲的幼童來要割包皮，她反而勸他們除非是有引起泌尿道感染，不然這麼小年紀來割包皮，恐怕會留下心理陰影。

▲張美玉醫師強調現在有包皮槍，雖然手術很快，不過她強調「心理」更重要 。（圖／記者吳奕靖攝）

她舉例就在前幾天，有一名9歲的小男童聽了阿嬤的話要來割包皮，進到診間是一臉勇氣，不過就在檢查包皮時，因為沾黏疼痛，整個就縮了回去，雖然媽媽要張美玉醫師配合說服，能夠順利進行手術，不過張美玉還是堅持原則，請他明年做好準備再來，小男童說「原來我是這樣膽小」，張美玉給了他一個擁抱說告訴他：「你不膽小，你只是真實表達你身體的感受，這樣讓阿姨可以做對的決定，不會傷害到你」。

越早割就會越不痛嗎？張美玉醫師強調這是迷失，因為處理性器官這個部分，應該要「細緻一點」，因為每個孩子都不一樣，若是遇到心理較為敏感的孩子，可能會因為割包皮造成「被閹割症候群」，反而會影響日後長大的性關係。雖然目前有包皮槍可以在6分鐘就能完成割包皮手術，但是否應該割包皮，張美玉還是建議家長們可以先尋求專業醫師的建議，同時跟孩子們進行妥善溝通，才不會影響一輩子。