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高雄1晚停電2次！　小松鼠、抓斗車的錯...駕駛慘吃紅單還恐賠償

▲抓斗車駕駛忘收夾子，不慎勾斷電線釀停電意外。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲抓斗車駕駛忘收夾子，不慎勾斷電線釀停電意外。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市22日晚間接連發生2起停電意外，在岡山區，有松鼠碰觸熔絲鏈開關，導致31戶停電1小時；另一起發生在仁武區，一部抓斗車夾子未收好勾斷電線，造成路燈不亮，駕駛恐怕得賠償台電損失外，也得面臨最高1萬8000元罰款。

岡山區中山南路、後紅路一帶22日晚間7點左右發生停電事故，台電調查，事故主因是松鼠碰觸熔絲鏈開關，造成開關燒損，進而引發停電，共有31戶受到影響，於晚間8點08分全數恢復供電。

沒想到過沒多久，仁武區也傳出停電意外。台電接獲通報，表示仁林路一帶有電線斷落，造成路燈不亮，經派員到場察看，發現架空桿中性線及路燈線遭車輛勾斷，於晚間10點25分復電。

▲抓斗車駕駛忘收夾子，不慎勾斷電線釀停電意外。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲夾子勾斷電線，造成路燈不亮。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，40歲葉姓男子駕駛夾子車，因車斗上的夾子忘記收起，勾斷仁林路路燈電線，造成澄觀路至仁林路151號沿線路燈停電，事故發生後，警方立即實施交通管制，聯繫台電搶修。

警方調查，葉男酒測值為0，他表示當晚忘記收起貨車斗夾子，造成路燈停電十分抱歉。葉男及其家人頻向警方致謝，感謝警方管制人車及擺放爆閃燈，有效預警用路人，避免事故發生。不過警方仍對葉男開立交通違規罰單，最高1萬8000元。

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