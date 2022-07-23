桃園+2303！30校開設莫德納嬰幼兒疫苗快打站　提升幼兒保護力

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，桃市今天新增2,303例本土個案，全市30所學校開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提升幼兒保護力。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

據中央流行疫情指揮中心宣布今（23）日桃園市新增2,303例本土個案，市府衛生局長王文彥指出，相較於昨（22）日2,562例，桃市疫情單日下降10.11%；另外，全市今天有30所學校開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種服務，籲請家長陪同嬰幼兒踴躍接種，以提高幼兒保護力。

王文彥表示，桃園市新增2,303例本土個案，其中65歲以上個案占6.99%、18歲以下個案占22.40%；全國今日則新增2萬2,347例，較昨日的2萬3,813例，下降約6.16%，呈現緩步下降情形。

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王文彥說，市府昨天上午開設26處社區接種站，接種民眾相當踴躍，共計接種1萬942劑（包括莫德納共8,253劑、Novavax共2,689劑），接種第2次追加劑（即第4劑）有9,812劑，約占89.67%，所佔比例相當高。

▲桃園市政府今天在全市30所學校開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，家長帶著幼兒接種，以提升幼兒保護力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王文彥還說，市府今天在全市30所學校開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供年滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種服務，籲請家長陪同嬰幼兒踴躍接種，以提高孩子保護力，各站點資訊可至桃園事臉書專頁查詢（網址：https://reurl.cc/O470KA），家長可陪同前往合約院所門診就近接種。

王文彥提醒，接種疫苗後常見副作用為接種部位疼痛、極罕見的心肌炎、心包膜炎，主要發生於接種後14天內，幼童接種疫苗後若發燒超過48小時出現呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速等不適症狀，家長應儘速帶幼童就醫釐清病因。

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