雲林+556 !未滿六歲幼兒莫德納開打　共116人完成接種

▲雲林縣本土確診個案今日＋556例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（23）日新增556例本土確診個案，分別為分別為斗六110例，虎尾102例，斗南48例，西螺46例，北港40例，古坑26例，麥寮22例，土庫19例，莿桐、台西17例，二崙16例，大埤、水林15例，口湖、褒忠11例，東勢10例，四湖、崙背9例，元長8例，林內5例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，今日疫情新增556例確診個案中，年齡分布在未滿1-91歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有513人、確診者居家照護在管中有3249人。統計111年度本土累計確診數共80720例，其中累計245例為死亡，今日無新增死亡個案。

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▲111年度統計本土累計確診數共80720例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局指出，滿6個月至5歲幼兒莫德納疫苗昨（22）日開打，已166人完成接種；18歲以上Novavax疫苗自累計2169人接受接種。統計至7/21，本縣5-11歲兒童COVID-19疫苗第1劑已接種31163人，第2劑已接種21795人，目前無接種疫苗後不良反應通報。

為考量住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，降低照顧型機構群聚感染風險，中央宣布延長各類型住宿式及社區式照顧機構需定期執行公費快篩之措施，再延長1個月至2022年8月31日止，篩檢頻率為服務對象每週定期快篩2次（身心障礙者、失智症者、2至18歲則每週1次，未滿2歲免篩），工作人員每週至少1次，已確診康復者3個月內免篩檢，後續再視疫情狀況調整篩檢頻率。

▲中央宣布延長各類型住宿式及社區式照顧機構需定期執行公費快篩，延長至2022年8月31日止。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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