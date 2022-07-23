最新撞擊視角曝光！林志穎特斯拉一路偏右　毫無剎車猛撞指示桿

記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

藝人林志穎22日開車行經桃園蘆竹區中正北路時，自撞分隔島後再猛力騎上指示桿，強大的撞擊力道造成特斯拉車頭引擎蓋直接翹起，隨即更陷入火海，所幸目擊民眾第一時間將受困父子拉出，2人並無生命危險，而最新的視角的撞擊畫面也曝光。畫面顯示林志穎迴轉後，車子因為不明原因一路往右偏，最後更是在沒有剎車的情況下，猛撞指示桿進而起火！

▲藝人林志穎22日駕駛特斯拉自撞分隔島。（圖／記者沈繼昌翻攝）



從監視器畫面可以看見，林志穎駕駛的白色特斯拉，在路口迴轉後便一路緩緩直行，未料卻在準備要上橋之際，突然開始偏離車道，緊接著未煞車便猛力撞上分隔島上的指示桿，撞擊力道之大，整輛特斯拉更是直接「騎上」指示桿，而特斯拉的車頭也因此直接翹起，隨後便陷入火海。

還原整起事故，車禍發生時間為上午10時50分，當時林志穎開車載著他兒子，從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，途中撞到分隔島上的指示桿，當時林志穎開著一輛特斯拉Model X，市價約400萬元的車子，車禍發生後，林志穎頭部受傷，一度無法說話，坐在副駕駛座的兒子則是臉部輕微擦傷，目前2人都送往林口長庚醫院。

▲▼藝人林志穎22日上午駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區中正北路橋時自撞分隔島。（圖／記者沈繼昌翻攝）



而林志穎發生車禍的地點，一旁正好有工地正在進行施工，工人聽見撞擊聲後緊急出來查看，驚見特斯拉自撞分隔島指示桿，緊急將2人拖出後，整輛車也隨即陷入火海。救援工人表示，當時將父子2人救出後，林志穎一度因為撞擊緣故無法說話，而林志穎6歲的兒子被救出時情緒仍相當鎮靜，一滴眼淚都沒掉，不過林志穎兒子被救下後，第一句話向工人表示，「沒辦法去參加賽車比賽了」，其兒子身上也身穿賽車服，研判父子2人當時應該是要去參加賽車比賽的途中，不料卻因此發生車禍。至於詳細事故原因均仍有待進一步調查釐清。